ULTIMA ORA | Mircea Lucescu ar putea reveni la Rapid! Ce functie ar putea ocupa! Reactia clubului: "Sper sa avem discutia hotaratoare!"

Mircea Lucescu ar putea reveni la Rapid.

Mircea Lucescu este foarte aproape sa revina la Rapid. In pauza comeptitionala urmeaza sa se intalneasca cu primarul Sectorului 1, Dan Tudorache pentru a avea o discutie hotaratoare in acest sens. Potrivit Digisport, Mircea Lucescu urmeaza sa fie managerul general al echipei. Acesta va coordona tot ce se intampla la club si nu va avea atributii la echipa.

"Domnul Lucescu a avut cateva probleme de rezolvat zilele acestea in strainatate, iar cand va reveni sper sa avem discutia hotaratoare. Am spus de multe ori, este un om de-a dreptul formidabil si trebuie sa reintre in fotbal. Rapidul ar deveni mult mai puternic daca este coordonat de Mircea Lucescu. Asta nu inseamna ca Daniel Pancu ar avea vreo problema. El ramane antrenorul echipei si sa speram ca lucruruile vor continua la fel ca in ultimele etape", a spus Dan Tudorache, primarul Sectorului 1.