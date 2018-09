Tamuz XXL abia s-a intors si deja face SHOW la Petrolul! Cum arata dupa ce n-a jucat UN AN

Tancul Tamuz a jucat fotbal dupa un an si a marcat mai multe goluri decat a reusit cat a fost plecat de la Petrolul!

"E Bizonul X 2", rad fanii Petrolului. Tamuz are peste 100 de kilograme. Tancul Tamuz a inscris doua goluri in amicalul castigat cu 9-1 de Petrolul.



Grozavu l-a aranjat ca sa-l vada pe Tamuz la lucru. In ultimii 2 ani, Tamuz marcase un singur gol. Tamuz le-a promis fanilor ca o sa dea din nou goluri pentru Petrolul in prima liga!