Ricardo Grigore dezvăluie care e situația la Dinamo: „Nu mai avem medic, nici bucătar!” Jucătorul își cere plecarea

„Câinii” au primit o nouă lovitură, după ce Ionuț Negoiță a refuzat să prelungească înțelegerea de închiriere a zonei renovate recent de la Săftica. Astfel, jucătorii lui Dinamo vor fi cazați în vechea clădire și se vor pregăti în spatele bazei, însă acestea nu sunt singurele probleme din tabăra dinamovistă.

Ricardo Grigore a dezvăluit care sunt problemele de la Dinamo



Ricardo Grigore (23 ani) a vorbit despre problemele care sunt la Dinamo în aceste momente, dezvăluind care sunt condițiile cu care jucătorii se înfruntă în prezent.

„Clădirea veche e ok, mai poți locui în ea. Poți dormi, te poți odihni acolo. Nu se compară cu clădirea pe care am avut-o sezonul trecut, dar e acceptabilă. În acest moment nu mai avem medic, nici bucătar. Am avut aseară magazioner. Am înțeles că va pleca și el.

Probabil vor veni alții, pentru că nu poți efectua antrenamente fără magazioner. Avem oameni care îți pot acorda îngrijiri, maseuri, fizioterapeuți”, a spus Ricardo Grigore la Digi Sport.

Jucătorul vrea să plece din Ștefan cel Mare



Totodată, fotbalistul și-a exprimat dorința de a fi lăsat să plece de la echipă, asta și după ce sub comanda lui Uhrin nu a primit șanse de joc. Grigore a dezvăluit ce le-a transmis conducătorilor clubului, punctând că decizia de a pleca a luat-o înainte ca echipa să retrogradeze.

„Eu nu am cerut explicații. Se făceau echipele. Făceam fotbal, se face jocul final, eram 10 la 10. După ce au venit jucătorii, simțeam că nu se mai bazează pe mine. Uhrin nu se mai baza pe mine. La revenire nu mi-a dat șansă.

Am jucat un amical cu el. Am spus că vreau să plec, că nu vreau să mai joc la club. Am discutat, că nu vreau să mai continui. Nu vreau să încurc. S-au făcut mișcări de trupe. Sunt optimist și cred că se va rezolva. Nu mai sunt concentrat la club. Eu nu am vrut să plec ca a retrogradat Dinamo, ci am luat decizia de mult. Nici acum nu ne vine să credem că am retrogradat.

Cât despre suma de transfer legată de mine, nu știu. Domnul Zăvăleanu este plecat acum în străinătateși vom vorbi după aceea. Nu cred că va fi o sumă mare, ca toată lumea să fie mulțumită”, a adăugat jucătorul.