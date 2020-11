Rapidistii s-au DEZLANTUIT in vestiar dupa victoria cu "U" Cluj! Ce au facut jucatorii dupa meci

Rapid a castigat restanta cu "U" Cluj, scor 1-0.

Golul victoriei a fost reusit in minutul 56 de Ilie, rapidistii ajungand, dupa doua victorii consecutive, pe locul 7 al clasamentului, la un pas de playoff.

Dupa meci, jucatorii lui Mihai Iosif s-au dezlantuit in vestiar. Ei au cantat, au sarit si au dansat, eliberandu-se de stresul acumulat dupa perioada nefasta in care echipa ajunsese la 3 infrangeri consecutive in Liga a 2-a.

Imaginile cu bucuria jucatorilor de la Rapid au fost postate pe pagina de Facebook a echipei, iar fanii i-au felicitat pentru victorie.

In urmatorul meci din Liga a 2-a, Rapid va juca duminica, de la ora 11:00, pe terenul celor de la Aerostar Bacau.