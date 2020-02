Rapidistii au ajuns in Romania, dupa ce au intampinat probleme din cauza vremii: "Suntem obositi, stresati, iritati." Ce spune Pancu

Rapid a revenit in tara.

Rapidistii au facut pregatirea de iarna in Turcia, dar cand sa revina in tara au ramas blocati pe aeroportul din Istanbul din cauza vremii severe.

Astazi, Pancu si restul echipei au revenit in tara:

"Suntem obositi, stresati, iritati. Pana la urma bine ca am ajuns sanatosi acasa, am pierdut o zi prin aeroporturi, dar e bine ca am ajuns sanatosi. Pe mine ma preocupa starea de sanatate a fundasilor centrali mai mult decat ca am pierdut o zi prin aeroporturi. Sper ca acest ghinion pe care il avem in pieroada de pregatire sa nu mai fie in campionat. Cine a avut nevoie a facut transferuri, Petrolul au facut mai multe, restul 2-3 maxim. Merg pe omogenitate ca si in cazul nostru.

Noi cu gandul la promovare am pornit din vara, am trecut prin multe, echipa e mai omogena, dar avem nevoie de toti jucatorii sanatosi", a spus Pancu la sosirea in tara.