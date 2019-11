"Daca as putea sa dau timpul inapoi, as face-o!" Un fost rapidist l-a refuzat pe Becali in aceasta vara, dar spune ca a facut cea mai mare greseala! Dezvaluiri incendiare facute de acesta

Un fost jucator de la Rapid regreta ca a refuzat o propunere venita din partea lui Gigi Becali.

Antrenorul Florin Motroc si fost jucator al celor de la Rapid spune ca a refuzat o oferta venita din partea lui Gigi Becali in aceasta vara pentru a prelua echipa. Motroc si Gigi Becali s-au cunoscut la Schitul Darvarim iar patronul celor de la FCSB fiind un mare credincios, i-a propus lui Motroc sa o antreneze pe FCSB, insa acesta a refuzat.

"Am refuzat postul, dar acum cred ca am facut o greseala. Am ales cu inima, m-am gandit la Rapid. Nu e bine sa te lasi ghidat de sentimente. La o noua oferta a FCSB-ului m-as mai gandi, nu stiu daca as mai spune nu", a spus Florin Motroc la Digi.

Florin Motroc a antrenat ultima data in Arabia Saudita si a mai pregatit echipe din Iordania, Kuewit si Oman. In Romania, ultima oara a antrenat echipa a doua a celor de la Farul.