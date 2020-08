OFICIAL! Rapid a transferat cel de-al doilea australian din istoria clubului! Cu cine au semnat giulestenii

Portarul Harrison Devenish-Meares a semnat cu Rapid Bucuresti.

Rapid Bucuresti a mai oficializat un transfer. Australianul Harrison Devenish-Meares este noul jucator al giulestenilor. Portarul in varsta de 23 de ani a semnat un contract valabil pe un an, cu posibilitatea de a-l prelungi cu inca un sezon. Acesta se va bate pentru un post de titular cu Virgil Draghia si Alexandru Tataru.

"Sunt incantat si recunoscator pentru oportunitatea de a juca pentru Rapid Bucuresti, un club al carei istorie si suporteri sunt cunoscute in intreaga lume. As vrea sa le multumesc tuturor celor din club, lui George Maria si tuturor antrenorilor de la Rapid II pentru antrenamentele din ultimele luni. Mi-am mutat viata la 15.000 km pentru a juca la Rapid si sunt nerabdator sa dau tot ce pot pentru a aduce Rapidul in varf, acolo unde ii este locul", a declarat Harrison pentru site-ul oficial al Rapidului.

Harrison a mai evoluat in cariera sa in Australia si Statele Unite ale Americii la echipe precum Rockdale City, Northern Tigers GFC, South Florida Bulls si Phoenix FC (Liga 2, SUA).

Australianul a apucat sa joace intr-un meci amical, in cantonamentul din Turcia, impotriva lui FC U Craiova, atunci cand a aparat in prima repriza.

Devenish este cel de-al doilea australian din istoria Rapidului, dupa atacantul Ryan Griffiths, cel care a evoluat in sezonul 2006 - 2007, in 14 meciuri, inscriind de doua ori.

