Petrolul tremură pentru promovare: "Am comis-o!". Oprița anunță obiectivul pentru finalul de sezon al Stelei

Petrolul a deschis scorul după doar 10 minute, prin Diarra și a ratat ulterior câteva ocazii importante, însă Steaua a dat lovitura în partea secundă, grație unei duble a lui Chipirliu.

Petrolul tremură pentru promovare: "Am comis-o!"

În urma acestui rezultat, Petrolul rămâne pe primul loc, cu 50 de puncte, dar păstrează acum doar un avantaj de trei lungimi față de Hermannstadt, ocupanta poziției secunde. Nae Constantin, antrenorul ploieștenilor, spune că jucătorii săi "au comis-o" în repriza a doua, dar e încrezător că Petrolul va reuși să termine pe unul dintre primele două locuri.

"Am pierdut trei puncte, sunt numai trei puncte. Luptăm în continuare, sunt sigur că putem mai mult decât am arătat azi. Cu puțină șansă am fi putut câștiga, cele mai bune ocazii le-am avut noi, chiar și la 1-0. Din păcate, greșelile se plătesc. Noi am făcut azi două greșeli care ne-au costat. La pauză le-am spus să fim atenți, să nu comitem mari greșeli, doar așa se pot câștiga sau pierde astfel de meciuri. Din păcate, am comis-o.



N-am apucat să văd faza penalty-ului, nu comentez arbitrajul. Asta a văzut, asta a dat, e târziu să ne legăm dacă a fost sau nu. Jucătorii nu s-au relaxat, le-am spus întotdeauna că promovați vom fi doar la final dacă suntem în primele două locuri. Astăzi am fi putut să ne ușurăm puțin munca, dar n-am făcut-o. Sunt meciuri de jucat în continuare, iar cu o atitudine foarte bună sunt sigur că putem termina în primele două", a declarat Nae Constantin.

Oprița anunță obiectivul pentru finalul de sezon al Stelei

De partea cealaltă, Daniel Oprița, antrenorul Stelei, spune că echipa sa va juca la victorie în fiecare meci din acest sezon, chiar dacă nu are drept de promovare în acest moment.

"Ne așteptam să avem un meci greu, am jucat cu liderul campionatului, o echipă bună. Sunt foarte bucuros că am reușit să revenim după ce am fost conduși la pauză. În prima repriză am intrat timorați, poate miza jocului și-a pus amprenta, dar la pauză am discutat cu ei, astea sunt meciurile adevărate pe care trebuie să le câștigi. Dacă câștigă alte meciuri, e mai puțin important. Un meci cu Petrolul e un derby și nu trebuie să ne plecăm învinși de pe stadionul nostru, asta le-am zis. Am arătat caracter, am presat, am avut ocazii, am jucat fotbal. O victorie meritată, îi felicit pe jucători și publicul care ne-a împins de la spate.

Niciodată nu vreau să zic ceva rău de o altă echipă. Unde sunt, acolo îmi fac meseria. Petrolul e o echipă bună, m-am simțit bine acolo, au suporteri frumoși, au făcut și ei o atmsoferă frumoasă azi. Mă bucur că am reușit să întoarcem de la 0-1, am reușit și la Chiajna, asta arată că băieții au caracter și forță.

Lupta pentru promovare s-a strâns. Nici Petrolul nu mai e așa sigură de locul 1. Se joacă până la final, mai sunt meciuri, orice se poate întâmpla. Jucăm cu U Cluj în deplasare, poate cu cea mai bună echipă din play-off după transferurile făcute, dar noi suntem un grup bun, cu inimă, care dă totul pe teren. Am spus de fiecare dată, jucăm până la final și vedem ce se va întâmpla. Vreau să se vadă că noi jucăm până la final și vedem unde sunt", a spus Oprița.

CSA Steaua ocupă poziția a patra, cu 41 de puncte.