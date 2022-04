Reacție ciudată de la CSA Steaua după penalty-ul primit în meciul cu Petrolul. Ce dovadă a fost găsită

Petrolul a deschis scorul după doar 10 minute, prin Diarra și a ratat ulterior câteva ocazii importante, însă Steaua a dat lovitura în partea secundă, grație unei duble a lui Chipirliu.

Primul gol al lui Chipirliu a venit dintr-un penalty contestat vehement de jucătorii Petrolului . În minutul 55, Enceanu a trimis în careu, iar mingea a fost oprită de Cebotaru. Arbitrulul Rareș Vidican a acordat lovitură de la 11 metri, considerând că moldoveanul a atins mingea cu mâna, însă reluările par să arate că balonul a fost stopat cu umărul.

Iulian Miu, oficial al CSA Steaua, crede că jucătorul Petrolului a atins mingea cu bicepsul, iar o dovadă în favoarea deciziei luate de arbitru este că Adi Popa, aflat în careu, a solicitat imediat penalty pentru formația sa.

"Eu am văzut de la stadion, eu am văzut ce e penalty. Acum cred în continure că e penalty, dau credit arbitrului. Nu se vede nici clar. Cred că îl lovește undeva în biceps. Popa vede cel mai bine și cere penalty, e cu mâinile sus. Toată lumea știe ce înseamnă biceps, cred că în biceps l-a lovit, așa cred eu. Nu se vede clar. Eu am zis că pare că îl atinge în biceps, el zice că îl atinge undeva mai sus", a spus Iulian Miu, la Orange Sport.

Eugeniu Cebotaru, mijlocașul de la Petrolul, a avut o părere diferită și l-a contrazis pe Iulian Miu: "Mingea m-a lovit în umăr și în sân, nu avea nicio treabă cu mâna. Se vedea și după reacția lui că nu era sigur ce vrea să dea, dar așa e fotbalul. Păcat că a influențat rezultatul acestui meci".