Hermannstadt a facut anuntul oficial privind viitorul echipei! Ce se va intampla cu clubul din Sibiu dupa retrogradare

Hermannstadt a anuntat printr-un comunicat oficial ce se va intampla cu echipa in sezonul urmator.

Conform acestei postari, echipa va ramane in viata si va evolua in urmatorul sezon al Ligii a doua, obiectivul fiind promovarea. Hermannstadt a retrogradat dupa ce a pierdut barajul de mentinere/promovare, impotriva lui CS Mioveni.

"Conducerea A.F.C.Hermannstadt transmite tuturor suporterilor si celor care iubesc si respecta fotbalul sibian ca echipa isi va continua activitatea si in Liga a II-a! Retrogradarea in urma unui baraj cu un rezultat dureros reprezinta o lectie din care avem multe de invatat, dar care, in egala masura, ne face mai puternici. Toate zvonurile care au aparut in presa si in social-media cu privire la viitorul echipei noastre nu au avut nici o acoperire. Nu s-a pus nici o clipa problema desfiintarii FCH.

De aceea, in sezonul 2021-2022 de Liga a doua, am stabilit ca obiectiv principal revenirea in Liga 1. In acest scop, vom anunta in urmatoarele doua saptamani noua componenta a staff-ului tehnic. De asemenea, am inceput negocierile cu mai multi fotbalisti prin care sa reconstruim o echipa competitiva.

In tot acest timp, vom fi deschisi tuturor oportunitatilor de sprijin din partea autoritatilor locale, dar si celor care pot veni din mediul privat.

Totodata, vom continua planul inceput sezonul trecut cu echipa a doua a clubului. Anul acesta vom infiinta Academia A.F.C.Hermannstadt, ca dovada a faptului ca proiectul nostru, unul care a mentinut o echipa de fotbal din Sibiu 3 sezoane consecutiv in prima liga, are continuitate si este unul de lunga durata", scrie in comunicatul lui Hermanstadt.

