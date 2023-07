Golgheterul Ligii 2, doi ani sub contract cu Steaua: "Mă simt bine și dorit aici, dar perioada de transferuri e lungă"

Cei mai importanți oameni pentru Daniel Oprița în noul sezon sunt căpitanii Horia Iancu și Valentin Bărbulescu și experimentații Dean Beța, Tsvetelin Chunchukov, Rareș Enceanu și Bogdan Chipirliu, unii dintre puținii "supraviețitori" din lotul din sezonul trecut. Ultimul, golgheter al Ligii 2 în sezonul trecut, în care echipa sa a terminat pe locul secund play-off-ul, dar nu a avut drept de promovare, spune că jucătorii Stelei sunt ambiționați să continue evoluțiile consistente și în viitoarea stagiune.

"Noi luptăm pentru suporterii care vin la stadion"

"În sezonul trecut, am terminat pe loc de promovare, dar, din păcate, nu s-a putut rezolva. Nu știu ce va fi în sezonul următor. Sincer, ce știu e ce am citit în presă, că se lucrează la acest lucru. Mai multe nu știu să vă spun, pentru că nu cunosc mai multe detalii.

Dacă m-am săturat să lupt degeaba? Nu știu dacă m-am săturat, pentru că noi luptăm pentru suporterii care vin la stadion, pentru cei care ne susțin, jucăm pentru noi, pentru club, pentru familiile noastre. Vă spun sincer, vrem să evoluăm cât mai bine și să câștigăm fiecare meci, pentru că lumea urmărește rezultatele și evoluțiile de la Steaua. Dacă am evolua slab, nu am mai fi doriți de alte echipe.

Eu mai am contract doi ani de zile, îmi doresc să rămân la Steaua, pentru că mă simt bine și dorit aici. Dar perioada de transferuri este până la începutul lui septembrie, pot apărea oferte bune pentru mine și pentru club. Am fost golgheterul Ligii 2, în sezonul trecut, au fost discuții cu mai multe cluburi, dar nu cu mine direct. Toată lumea știe că mai am contract, au fost discuții cu agentul meu.

"Nu vreau să discut despre subiectul FCSB în Ghencea"

M-a surprins plecarea lui Adi Popa, sincer. Nu mă așteptam să plece, pentru că știu că este un suporter adevărat al acestei echipe. Pot să spune că este o pierdere pentru noi, prin prisma experienței mari pe care o avea. Nu avem ce să facem, trebuie să jucăm cu lotul pe care îl avem la dispoziție.

Dacă aș vedea FCSB în Ghencea? Nu vreau să discut despre acest subiect, aș vrea să discut doar despre echipa mea. Nu vreau să intru în polemici cu oameni de la alte cluburi, am mai spus despre asta și știți ce iureș s-a creat", a declarat Chipirliu.

Chipirliu, golgheterul Ligii 2 în sezonul trecut

Bogdan Chipirliu (30 de ani / 187cm) a fost legitimat la Oțelul Galați (2012-2013, 2014, 2015-2016), Dunărea Călărași (2013 / împrumutat), Fortuna Câmpina (2014-2015 / împrumutat), Juventus București (2016-2017), Astra Giurgiu (2017-2018), Gloria Buzău (2018-2020) și CSA Steaua (2020-2023). A reușit promovarea cu Juventus București în Liga 1 și a fost golgheterul Ligii 2, în sezonul trecut, cu 17 goluri marcate (12 în sezonul regulat și 5 în play-off).

Ce jucători a adus Steaua în această perioadă de mercato

În această vară, Steaua i-a legitimat pe Rober Sierra (27 de ani / mijlocaș central / Spania / Spartak Varna / liber de contract), Alexandru Boiciuc (25 de ani / atacant / Moldova, România / AS FC Buzău / liber de contract), Alexandru Buziuc (29 de ani / atacant / România / CS Mioveni / liber de contract), Daniel Vîrtej (25 de ani / fundaș central / România / AS FC Buzău / liber de contract), Mihai Dobrescu (30 de ani / fundaș stânga / România / UTA Arad / liber de contract), Ionuț Pop (25 de ani / portar / România / FC Hermannstadt / liber de contract), Adrian Frânculescu (18 ani / portar / România / CFR Cluj II / liber de contract), David Maftei (18 ani / fundaș dreapta / România / FCV Farul / împrumutat) și Mario Topuzov (23 de ani / extremă stânga / Bulgaria / CSKA 1948 Sofia / împrumutat), în timp ce David Matei, Răzvan Florea, Iannis Pletea, Matei Marin și Alin Raicu au fost promovați de la juniori. "Roș-albaștrii" îi au în probe și pe puștii Ovidiu Simion Gabor (19 ani / Cagliari U19) și Alex Adamcsik (19 ani / Padova U19).

Text și foto - Gabriel Chirea