Bogdan Chipirliu, eroul Stelei în derby-ul cu Dinamo, cu gândul la promovarea în prima ligă: „Există un dram de speranță!”

Atacantul echipei CSA Steaua, Bogdan Chipirliu, a declarat, marţi seara, la finalul partidei cu Dinamo, câştigată cu scorul de 2-0, că există un dram de speranţă în ceea ce priveşte posibilitatea de a se schimba Legea Sportului astfel încât formaţia. sa sa aibă dreptul să promoveze în Superligă la finalul sezonului.

Chipirliu: „Noi suntem pregătiţi!”

„A fost un meci dificil, ne bucurăm că am câştigat, pentru că după această victorie am trecut din nou pe primul loc aşa cum am fost tot timpul anului. Îmi plac astfel de meciuri, aţi văzut ce atmosferă a fost astăzi. Suporterii ne-au împins de la spate astăzi şi le dedicăm această victorie şi lor. Noi suntem pregătiţi (n.r. - să promovăm), am fost tot timpul pe primul loc. Această veste (n.r. - propunerea de modificare a Legii Sportului) ne aduce un dram de speranţă”, a spus Chipirliu, marcatorul celor două goluri ale Stelei.

Conform actualelor reglementări, echipele de drept public, aşa cum este cazul CSA Steaua, care aparţine de Ministerul Apărării Naţionale, nu pot promova în Superligă. Săptămâna trecută, parlamentarul PSD a înaintat Senatului României spre dezbatere şi adoptare în regim de urgenţă o propunere legislativă pentru modificarea Legii Sportului astfel încât să permită cluburilor departamentale să activeze în primul eşalon fotbalistic. În prezent, legea permite doar societăţilor de drept privat să participe în Superligă.

CSA Steaua Bucureşti a învins-o pe FC Dinamo Bucureşti cu scorul de 2-0 (2-0), marţi seara, pe Stadionul Steaua din Capitală, în etapa a patra din faza play-off a Ligii a II-a de fotbal, iar victoria din acest derby i-a adus revenirea pe primul loc al clasamentului.