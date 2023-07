Pentru gazde au punctat Buziuc (min. 59) și Chunchukov (min. 67, penalty), iar pentru oaspeți au înscris Dr. Gheorghe (min. 76) și Tache (min. 87).

Imediat după meciul disputat în Ghencea, Daniel Oprița, antrenorul Stelei, a fost întrebat despre posibilitatea ca FCSB să joace pe stadionul echipei sale. Doar că tehnicianul nu a vrut să comenteze subiectul

Daniel Oprița: ”Înțeleg, suporterii sunt supărați”

„Nu vreau să discut eu despre lucrul ăsta, de fiecare dată am evitat, vreau să vorbesc doar de ce se întâmplă pe teren, din punct de vedere sportiv.

Nu vreau să-mi dau cu părerea. Înțeleg, suporterii sunt supărați, dar nu e treaba mea și nu vreau să discut eu despre lucrurile astea”, a spus Daniel Oprița.

VIDEO - Daniel Oprița, după Steaua - CS Tunari 2-2

Gigi Becali: "Vă dați seama în ce țară trăim?"

Întrebat unde se va disputa meciul cu Dinamo, Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, a părut convins că echipa sa va reuși să închirieze pentru prima oară noua arenă din Ghencea.

Omul de afaceri se bazează pe presiunile puse de Marcel Ciolacu, premierul României, care-și dorește ca FCSB să joace meciurile de pe teren propriu în Ghencea.

"Băi, eu cred că vom juca acolo. De ce? Au tot făcut figuri, dar, ce am înțeles, eu nu am vorbit cu ăsta, cu Ciolacu, dar eu acum o să-i dau un telefon. Și ce am înțeles eu, că am și eu relații.

Ciolacu le-a dat ordin spunând 'i-am promis lui Becali că are obligația ca Steaua, așa a zis el, Steaua, să joace pe Ghencea!' Deci, sută la sută o să jucăm pe Ghencea. Cică lor le e frică de Talpan. Vă dați seama în ce țară trăim? Să-ți fie frică de Talpan? Cât e Ciolacu ministru, nu-mi fac griji. E om serios și se ține de cuvânt", a spus Gigi Becali.