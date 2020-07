Daum e disperat sa revina! S-a propus la o echipa din liga a 2-a! Unde vrea sa antreneze

Fostul selectioner al nationalei Romaniei isi doreste sa revina pe banca.

Christoph Daum s-ar fi oferit sa o preia pe Bristol City, echipa din liga a 2-a engleza.

Jurnalistii de la Bristol Live au scris ca oficialii clubului au fost contactati de mai multi antrenori care s-au autoinvitat pe banca tehnica a echipei, fostul selectioner al Romaniei fiind unul dintre acestia.

Desi echipa este in liga secunda, interesul tehnicienilor pentru acest club nu este intamplator. Asta pentru ca patronul lui Bristol City este Stephen Lansdown, care are o avere de peste 2 miliarde de euro, fiind unul dintre cei mai influenti oameni din Anglia.

Christoph Daum nu a mai antrenat in 2017, cand a parasit banca nationalei Romaniei. El a fost selectionerul "tricolorilor" in perioada iulie 2016 - septembrie 2017, timp in care echipa a reusit 3 victorii si 3 rezultate de egalitate.

De-a lungul carierei, germanul in varsta de 66 de ani le-a mai antrenat, printre altele, pe FC Koln, Stuttgart, Besiktas, Bayer Leverkusen si Club Brugge.