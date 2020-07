Acuzatii grave in Liga 1! "De ce trebuie sa decida arbitrii cine pica in Liga a 2-a?!" Presedintele unui club a rabufnit dupa a patra infrangere consecutiva

Arbitrajul din Liga 1 este din nou pus sub semnul intrebarii.

Acum, presedintele clubului Chindia Targoviste, Marcel Ghergu, acuza modul in care arbitrul Catalin Popa a condus meciul cu FC Hermannstadt. El a facut un memoriu catre Comisia Centrala a Arbitrilor.

Potrivit GSP, CCA a schimbat brigada condusa de Ovidiu Hategan cu cea a lui Catalin Popa pentru ca Hategan a refuzat sa arbitreze la Ploiesti, temandu-se de numarul mare de cazuri Covid-19 cu atat mai mult cu cat sotia sa este insarcinata.

"A fost viciere de rezultat! Sa ne explice ei deciziile arbitrului. De ce l-au schimbat pe Hategan cu o zi inainte de meci?!

Am facut memoriu la CCA. Sa ne explice si noua, regulamentar, aceste decizii ale lui Popa! Am si cerut ca acest arbitru, care nu are ce cauta la Liga 1, cu o multime de meciuri stricate la activ, sa nu ne mai fie niciodata delegat. Este incredibil ce s-a intamplat.

La faza penalty-ului, Martac nici nu-l atinge cu mana pe Jo. Iar inainte de asta, noua ne este anulat complet aiurea un gol valabil. Dangubici nu avea cum sa-l influenteze pe portarul lor, nu au nicio acoperire regulamentara. Este viciere crasa de rezultat.

Altceva e si mai grav. Stiu sigur ca se decisese ca la Clinceni - Dinamo si la Chindia - Hermannstadt, meciuri extrem de importante, CCA sa dea doi arbitri FIFA, Kovacs, respectiv Hategan.

Kovacs a arbitrat normal la meciul lui Dinamo, dar la noi a fost schimbata brigada cu 24 de ore inainte de meci. De ce? De ce au lasat pe mana unui asemenea arbitru un meci care poate decide destine?!

Am tacut prea multă vreme. Am mai avut penalty cu Voluntari, cu Iasi, dar nu ni s-au dat. Acest Catalin Popa a stricat atatea meciuri. De acum nu se va mai intampla sa tacem daca se comit astfel de lucruri impotriva noastra. Dar ce, ne-am intors inainte de '89? Nu se mai poate!

CCA si arbitrii sa ne lase sa ne jucam sansele corect, pana la capat! Sa nu mai decida ei cine pica sau nu, sa nu mai stabileasca ei ierarhiile", a rabufnit Marcel Ghergu.

In acest moment, cu 7 etape inainte de finalul playout-ului, Chindia Targoviste este pe ultimul loc in clasament, cu 17 puncte.