Cu o rundă înainte de final, U Cluj are are 57 de puncte, cu trei sub ocupanta poziției a doua, FC Hermannstadt. "Șepcile Roșii" au nevoie de o victorie cu Concordia Chiajna în ultima etapă, iar sibienii să piardă acasă pentru a prinde locul 2 și a promova direct.

Erik Lincar, pregătit de un baraj al lui U Cluj cu Dinamo

În caz contrar, U Cluj va juca barajul pentru promovare, acolo unde sunt șanse foarte mari să înfrunte Dinamo. Antrenorul Erik Lincar face un apel și le cere jucătorilor săi să fie încrezători în șansele lor.

"Am fost un pic sub presiune. Le mulțumesc tuturor oamenilor care au asistat la joc, ne-au încurajat extraordinar. Păcat de acea neatenție, dar la nivelul ăsta asta se întâmplă când faci o greșeală la o poziționare la o fază fixă și ați văzut că cei de la Hermannstadt au avut două situații cu mingea pe poartă și au fost două goluri. Am încercat, ne-am străduit, am pus presiune, dar n-am fost deloc inspirați în fața porții. Rămâne jocul de la Chiajna, trebuie să credem în continuare. Trebuie să câștigăm la Chiajna, iar dacă nu putem să promovăm direct, rămâne jocul de la baraj cu cei de la Dinamo, bănuiesc.

Acest meci pentru U trebuie să fie un etalon. Fotbalul e un sport, se poate întâmpla orice. Au jucat două echipe valoric echilibrate, șansa a fost mai aproape de ei. Cred că am avut și un penalty pe final de joc, dar nu o să mă leg de arbitraj. Ei văd mai bine și iau deciziile.

Era clar că jucătorii vor fi sub o presiune, dar asta le-am zis. Mi-aș fi dorit mai multă încredere de la ei, mai multă personalitate, tărie de caracter. Trebuia să fim noi cei care am jucat foarte bine și în alte partide, dar greșeala așteaptă. Am luat gol dintr-o fază fixă și am intrat și mai mult în presiune. Îmi pare sincer rău, sunt trist, dar trebuie să fim puternici, să mergem mai departe și să avem încredere până la final", a spus Erik Lincar.

Dinamo - U Cluj, barajul tot mai aproape de realitate

Sunt șanse mari ca Dinamo (locul 14, Liga 1) să înfrunte Universitatea Cluj (locul 3, Liga 2) la barajul pentru menținere/promovare. Există, totuși, două scenarii prin care poate fi evitat duelul dintre cele două formații cu galerii înfrățite:

FC Hermannstadt să piardă contra Stelei în ultima etapă, iar Universitatea Cluj să învingă Concordia Chiajna. În acest caz, Dinamo ar înfrunta la baraj formația sibiană, care va coborî pe locul 3.

să piardă contra Stelei în ultima etapă, iar Universitatea Cluj să învingă Concordia Chiajna. În acest caz, Dinamo ar înfrunta la baraj formația sibiană, care va coborî pe locul 3. Dinamo să învingă UTA în ultima etapă, iar Chindia să nu câștige cu ultima clasată Gaz Metan Mediaș. În acest caz, bucureștenii ar termina pe locul 13 în Liga 1 și ar înfrunta ocupanta poziției a patra/cincea din Liga 2.

Ambele variante par puțin probabile. Hermannstadt va întâlni în ultima etapă CSA Steaua, acasă, formație care nu are obiectiv, fiind sigură de locul 4, în timp ce Chindia va înfrunta o formație de juniori a lui Gaz Metan Mediaș, care se va desființa după acest joc.