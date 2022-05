Florin Ilie (29 de ani) a marcat unicul gol al ”studenților” în meciul de pe Cluj Arena și a tras concluzii la finalul partidei. Cu capul plecat, fundașul și-a cerut scuze în fața fanilor și a spus că se gândește deja la barajul cu Dinamo.

Florin Ilie se gândește deja la barajul cu Dinamo

„Am pierdut în această seară un meci foarte greu, decisiv, din punctul meu de vedere, în care puteam să promovăm direct. Din păcate, mai avem trei jocuri. Un joc la Chiajna și, după aceea, cred eu că 100% vom juca barajul cu Dinamo și sper să-l câștigăm.

În această seară am dat totul, am făcut un meci bun, păcat că în prima repriză am jucat puțin mai prost, am luat golul din fază fixă, deși am pregătit toată săptămâna asta. Păcat, îmi cer scuze în fața suporterilor. Îi aștept în continuare alături de noi, nu e nimic pierdut, mergem înainte și sper să câștigăm dubla manșă cu Dinamo. Știm că galeriile sunt înfrățite, dar cel mai bun să câștige”, a spus Ilie.

Sibienii au nevoie doar de un punct în meciul cu CSA Steaua din ultima etapă pentru a fi siguri de locul doi, în timp ce Universitatea trebuie să câștige la Chiajna și, în același timp, să spere că Steaua o va învinge pe Hermannstadt la Mediaș.