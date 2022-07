Vlad Iacob, administratorul special al celor de la Dinamo, a vorbit la Ora Exactă în Sport de la Pro Arena despre situația lui Florin Răducioiu, fost team manager, numit în funcție pe 5 ianuarie.

Fostul mare atacant de la Dinamo și AC Milan fusese învestit de Iuliu Mureșan, fostul administrator special, odată cu Flavius Stoican, antrenor demis de conducerea trupei din Ștefan cel Mare.

Răducioiu a fost trecut pe linie moartă după retrogradarea echipei.

"Din păcate, domnul Răducioiu a plecat cu o zi sau două înainte să preiau eu conducerea. Nu am discutat cu el, dar voi încerca.

Acum nu mă refer la el, dar vreau să spun că foștii fotbaliști care vor să treacă în zona de management trebuie să aibă studii de specialitate”, a declarat Vlad Iacob, la Ora Exactă în Sport de la Pro Arena.

Răducioiu și-a explicat decizia pe 13 iulie.

"Dinamo e un capitol închis. Mâine îmi dau demisia. Am hotărât după multe tentative ale mele să vorbesc cu Răzvan Zăvăleanu, de a recunostrui echipa şi de a-mi da posibilitatea de a lucra mai mult la Dinamo. Nu mi-a răspuns de o lună de zile la tentativele de a vorbi cu el şi pentru mine a fost o lipsă de respect, faţă de persoana mea, în primul rând.

Am crezut că e vorba despre respect, sinceritate. Sunt foarte dezamăgit de comportamentul dânsului. Să-l întrebaţi pe dânsul de ce a făcut asta. Am încercat să mă implic, să fac mai multe. Dinamo e un capitol închis, cred că am făcut tot ce am putut să salvez clubul cât mi s-a permis să fac”, a declarat Florin Răducioiu, conform Orange Sport.

Ce a spus Vlad Iacob după ce a fost anunțat oficial la Dinamo

"Este o onoare să vin la Dinamo, chiar dacă această oportunitate apare într-un moment dificil din istoria clubului. Trebuie să echilibrăm situația financiară în cel mai scurt timp și vreau să le mulțumesc încă o dată suporterilor noștri pentru contribuția majoră, din ultimii ani, la bugetul clubului.

DDB reprezintă cel mai important proiect socios din România și a demonstrat că este un partener esențial pentru club. Sunt încrezător că împreună cu noua echipă vom restarta activitatea clubului pentru a vorbi de stabilitate la Dinamo, de principii sănătoase de "football business" modern, după modelele de bune practici ale cluburilor din campionatele puternice ale Europei.

Termenul <echipă> nu înseamnă doar primul <11> anunțat în teren, reprezintă jucători, staff tehnic și administrativ, suporteri, foste glorii și parteneri comerciali pentru că doar împreună, uniți pentru Dinamo, putem reuși!

E nevoie de stabilitate, competență și motivație pentru a readuce Dinamo în fruntea fotbalului românesc!", a spus Vlad Iacob, potrivit paginii oficiale de Facebook a lui Dinamo.

Programul lui Dinamo în sezonul regulat din Liga 2

Etapa 1: Progresul Spartac – Dinamo

Etapa 2: Dinamo – Oțelul Galați

Etapa 3: Viitorul Pandurii Tg. Jiu – Dinamo

Etapa 4: Dinamo – Unirea Dej

Etapa 5: Concordia – Dinamo

Etapa 6: Dinamo – CSA Steaua

Etapa 7: Gloria Buzău – Dinamo

Etapa 8: Dinamo – Unirea Slobozia

Etapa 9: Minaur Baia Mare – Dinamo

Etapa 10: Dinamo – Ripensia

Etapa 11: Metaloglobus – Dinamo

Etapa 12: Dinamo – CSM Slatina

Etapa 13: Csikszereda – Dinamo

Etapa 14: Dinamo – CSC Dumbrăvița

Etapa 15: Politehnica Iași – Dinamo

Etapa 16: FC Brașov – Dinamo

Etapa 17: Dinamo – Unirea Constanța

Etapa 18: CSC Șelimbăr – Dinamo

Etapa 19: Dinamo – Politehnică Timișoara