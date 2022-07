Dinamo, în pericol! Condiția impusă de Alin Petrache ca să joace pe Arcul de Triumf. „Pe mine nu mă deranjează”

Totuși, Alin Petrache, președintele Federației Române de Rugby, a impus o condiție prin care Dinamo poate să se folosească de serviciile sale, de a închiria stadionul.

„Dinamo am înțeles că nu are casă, am înțeles că au foarte mari datorii la bugetul de stat. Îi primim și pe ei! Cred că întâi ar trebui să-și achite acele datorii către bugetul de stat.

Pe mine nu mă deranjează, noi putem să împărțim cu toată lumea, dar mereu când am vrut să jucăm pe alte stadioane din București, am fost huliți și ne-a fost trântită ușa în nas!

Noi, acum, de un an de zile, îl avem prin protocol, ne plătim tot ceea ce înseamnă electricitate, apă, gaze și alte cheltuieli care sunt. În sala noastră de forță se antrenează olimpicii de înot, fetele de la handbal, am pus-o la dispoziție de fiecare dată!”, au fost cuvintele lui Alin Petrache, la Digi Sport.

Cum poate Dinamo să evolueze pe Arcul de Triumf

Președintele federației a precizat că Dinamo trebuie să vorbească cu cei de la minister pentru a putea evolua pe Arcul de Triumf.

„Săptămâna trecută s-a dat o hotărâre de guvern prin care MTS a trecut acest stadion în proprietate publică și s-a înființat acest Complex, Arcul de Triumf.”, a mai spus Alin Petrache, pentru sursa citată mai sus.

Dinamo retrogradată

Pentru prima dată în istoria de 74 de ani a clubului, Dinamo a retrogradat în eșalonul secund al campionatului românesc. Trupa din Ștefan cel Mare nu a putut să se ferească de subsolul clasamentului și a ajuns la baraj cu 'U' Cluj. Eșecul a intrat în istorie și a făcut-o pe Dinamo să evolueze în ligile inferioare.