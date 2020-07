"Bai NESIMTITULE, nu ti-e rusine?" Capitanul Marinescu aproape de BATAIE cu fanii furiosi ai Petrolului! Ce s-a intamplat

Infrangerea cu 2-1 in fata lui FC Arges i-a scos definitiv pe petrolisti din calculele promovarii.

Desi a condus pana in minutul 80, Petrolul a pierdut in fata lui FC Arges cu 1-2 si nu mai are nicio sansa de a reveni in Liga 1! Dupa meci, fanii 'lupilor galbeni' i-au asteptat pe jucatori la iesirea din stadion si au intrat intr-un conflict dur cu Laurentiu Marinescu, capitanul echipei.

Fanii i-au adresat cuvinte grele si injuraturi fotbalistului in varsta de 35 de ani, asa cum se vede pe imaginile Digisport, iar acesta a vrut sa sara la bataie, insa a fost oprit de jandarmi si de un membru al staff-ului petrolist!

"Bai nesimtitule, nu ti-e rusine?" si "Nu poti mai mult de atat!" au fost doua dintre cuvintele adresate de fani care ar putea fi catalogate drept blande, prin comparatie cu celelalte!

Incidentele vin la doar doua zile dupa ce Dan Alexa s-a luat la bataie cu fanii celor de la UTA Arad la finalul partidei UTA 1-2 Rapid.