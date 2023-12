Fotbalist emblematic pentru FCSB, Adi Popa (24 de selecții / 4 goluri în națională) a ales să joace pentru CSA Steaua (între septembrie 2021 - iulie 2023), apoi a trecut la Concordia Chiajna.

Mijlocașul dreapta în vârstă de 35 de ani, care în 2014 era cotat la 2,1 milioane de euro, a crezut în proiectul grupării din Ghencea și s-a agățat de speranțele firave de promovare.

Decizia care l-a bulversat pe Adi Popa când juca pentru CSA Steaua

Din cauza formei de organizare (club de drept public), CSA Steaua nu a reușit să urce în primul eșalon nici când Adi Popa evolua în Ghencea, dar nici în prezent nu deține dreptul de promovare în Superliga.

Tip ambițios, fotbalistul născut în Horezu a crezut până în ultima clipă, iar demersul lui Vasile Dâncu - modificarea Legii Sportului, inițiativă care nu s-a mai concretizat - le dăduse mari speranțe celor de la CSA.

Adi Popa a vorbit luni despre momentele de la CSA Steaua.

„Eu când am jucat la Steaua a apărut și propunerea de modificare a Legii Sportului, pe final de sezon, noi am jucat cu gândul și speranța la acest lucru. Când am simțit că avem șanse la promovare am câștigat derby-ul cu Dinamo, cu 24.000 de oameni în Ghencea. Nu am jucat grozav, dar l-am câștigat din dorință și din ambiție.

Iar când a fost retrasă propunerea s-a văzut în jocul nostru și ne-a turnat plumb în ghete. Atunci realizezi că nu ai pentru ce să joci și este foarte dificil", a declarat Adi Popa, conform Playsport.

CSA Steaua și-a pus speranțele în proiectul de lege depus de Vasile Dîncu, fostul ministru al Apărării, pentru modificarea Legii Sportului. Dacă ar fi avut câștig de cauză, steliștii puteau avea drept de promovare din sezonul următor. Doar că Steaua s-a lovit de avizul negativ primit din partea Consiliului Legislativ și al Consiliului Economic, astfel că Dîncu a hotărât să retragă proiectul.

Vasile Dîncu și-a anunțat decizia prin intermediul unui amplu comunicat oficial postat pe pagina personală de Facebook, în care a menționat că, acum, singura variantă ca CSA Steaua să poată promova în Superligă este asocierea cu o entitate privată.