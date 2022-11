FC Brașov, ocupanta locului 10 în Liga 2, este neînvinsă în ultimele trei partide din campionat și merge încrezătoare în Ghencea. Dan Alexa spune că echipa sa caută victoria pentru a păstra șanse la calificarea în play-off.

Dan Alexa: "Steaua este FCSB și îmi asum acest lucru. Un alt motiv să fiu primit cu ostilitate în Ghencea"

De asemenea, Alexa, fost jucător la Rapid sau Dinamo, a vorbit și despre conflictul juridic dintre CSA Steaua și FCSB, trimițând o săgeată către următoarea adversară din Liga 2 și recunoscând că va fi un motiv suplimentar pentru a fi primit cu ostilitate în Ghencea.

"Pentru mine, adevărata Steaua este FCSB. Vreau să fiu bine înțeles, nu cunosc exact situația juridică, dar ce știu e că atunci când jucam eram adversarul echipei patronate de Gigi Becali, iar MM Stoica era acolo. Îmi este greu acum să văd altfel situația. Pentru mine Steaua este FCSB și îmi asum acest lucru! Un alt motiv să fiu primit cu ostilitate în Ghencea. Este posibil ca în acte CSA să fie Steaua, nu contest acest lucru, Oprița și Ogăraru sunt prietenii mei, doar că eu am jucat contra echipei patronate de Gigi Becali.

Voi fi pentru prima oară pe noul stadion Steaua. Am înțeles că este o arenă excepțională, iar unde apar astfel de stadioane apare și performanța. Important este să construiască și la Brașov și la Timișoara, orașe cu tradiție în fotbal. Un stadion nou creează emulație și nu poate fi decât benefic. Pe majoritatea stadioanelor, nu doar în Ghencea, sunt primit cu ostilitate. Prin stilul meu ca jucător și prin declarații am spus mereu ceea ce gândesc chiar dacă am deranjat. Sunt puține stadioane în România pe care sunt primit bine, dar mie acest lucru îmi place, înseamnă că nu am trecut prin fotbal degeaba.

Mergem în Ghencea să obținem maximum pentru a mai spera la play-off. Nu știu dacă un punct ne ajută foarte mult. Am așteptări de la jucătorii mei, vreau să joace dezinvolt și să păstrăm forma bună din ultimele partide. Atunci când suntem motivați și determinați putem pune probleme oricărui adversar. Vreau să văd personalitate la jucători, pentru că în astfel de meciuri îți dai seama exact la ce nivel ești și acest joc poate fi o evaluare pentru viitor", a spus Dan Alexa, potrivit Liga2.ro.

CSA Steaua este liderul din Liga 2, cu 32 de puncte acumulate în 14 meciuri, însă echipa lui Daniel Oprița nu are drept de promovare.