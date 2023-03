Adi Popa a explicat motivul pentru care a ales CSA Steaua în detrimentul FCSB

Adrian Popa (34 de ani) a fost legitimat la FCSB în perioada 2012 - 2017, iar când evolua pentru Reading, a fost trimis sub formă de împrumut la clubul patronat de Gigi Becali în sezonul 2019/20.

Adi Popa a explicat motivul penru care a ales CSA Steaua în detrimentul FCSB

Din toamna lui 2021, fostul internațional român cu 24 de apariții și patru goluri pentru națională se află la CSA Steaua, echipă care se situează în al doișea eșalon al României și nu poate promova în Superligă.

Adi Popa a vorbit despre „militari” și a evidențiat motivul pentru care a optat pentru CSA Steaua în detrimentul echipei la care s-a făcut remarcat, FCSB, având în vedere conflictele de interes dintre cele două formații.

„Este o singură Steaua, avem palmares, avem brand, avem nume, culori, tot ce doriți. Dacă instanța a spus ca a existat furt de identitate și, na, mai departe nu e treaba mea, dar în momentul de față exista o singură Steaua”, a spus Adi Popa, potrivit ProSport.

Adi Popa și-a caracterizat foștii coechipieri de la FCSB

Popa și-a luat fiecare coechipier în parte și a oferit câte o descriere specifică, iar la unii dintre ei a avut remarci de-a dreptul inedite la emisiunea „Poveștile Sport.ro”, moderată de Andru Nenciu.

► Ciprian Tătărușanu - Tătă, personalitate, ca un lider.

► Florin Gardoș - Noi îi spuneam o poreclă, 'Pompierul'. Întrebați-l pe el de ce.

► Cristi Tănase - până să ajung să fiu coleg cu el, nu știu, mi se părea, era hulit de oameni, mulți îl blamau la televizor pentru greșelile de la interviuri, dar când am ajuns în vestiar și am stat cu el acolo, e total opus. Nu făcea o greșeală gramaticală, discursuri foarte ok, fluent, mă uitam și mă întrebam: 'ce se întâmplă la interviu și aici?'

Cum și-a descris restul foștilor colegi, AICI