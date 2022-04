„Sper ca la anul să facem și noi un sezon precum cei de la CFR!” Tănase, resemnat după înfrângerea cu Universitatea Craiova 

Roș-albaștrii au făcut un nou pas greșit în lupta la titlu, iar șansele să o mai prindă din urmă pe CFR Cluj sunt minime. Mai mult decât atât, după victoria obținută de olteni, echipa lui Laurențiu Reghecampf s-a apropiat la patru puncte de FCSB și amenință serios a doua poziție în clasament.

Florin Tănase, resemnat după înfrângerea cu Universitatea Craiova



Florin Tănase a vorbit despre înfrângerea suferită, dezamăgit de faptul că echipa nu a reușit să câștige duelul care era extrem de important în economia luptei la titlu. Totodată, căpitanul roș-albaștrilor a ținut să puncteze că FCSB ar fi meritat victoria, după jocul arătat. Tănase a dorit să evidențieze și forma bună a liderului CFR Cluj și a declarat că speră ca în sezonul următor și FCSB să aibă un sezon la fel de bun.

„Da, e o distanță...dacă ei vor câștiga va fi o distanță mare, dar vom încerca să câștigăm fiecare meci. Și astăzi, părerea mea, nu meritam să pierdem, dar așa e în fotbal, câteodată intră, câteodată nu. Nu contează viroza, am avut ocazii imense, puteam marca lejer astăzi 2-3 goluri.

Nu ne-am gândit că nu sunt ei 100%, ne-am gândit să jucăm cum facem noi, să marcăm, nu am reușit. Au ajuns de două ori la poartă, ne-au dat două goluri, asta este. Cred că la goluri ne-au depășit.

Nu știu, nu m-am uitat pe imagini, golul nostru, din ce am înțeles de la arbitru a fluierat fault în atac, nu mai contează asta, am avut situațiile în care puteam marca, probabil dacă egalam până în minutul 65, reușeam să câștigăm.

(n.r. despre situația de la națională) Din păcate am făcut test, am ieșit pozitiv, nu aveam niciun simptom, după am făcut iar test și am ieșit negativ, nu am mers în Israel pentru că acolo trebuia să facem iar test și puteam să ies acolo pozitiv.

Eh, nu știu, trebuie să ne punem speranțele în noi, să ne gândim că putem câștiga. Mai sunt multe meciuri, se pot încurca și ei o dată, dar trebuie să câștigăm toate meciurile, vom încerca. Să nu uităm că în acest sezon, CFR a făcut un sezon fantastic, vedeți câte puncte a făcut, cred că e record de când e sistemul play-off/play-out, nu am putut să ținem pasul cu ei, am început prost sezonul, sper să ne consolidăm locul 2 și vom vedea.

Sper ca la anul să facem și noi un sezon cum au făcut cei de la CFR Cluj anul acesta și să câștigăm”, a declarat Florin Tănase la finalul meciului.