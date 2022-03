Ionuț Șerban i-a dat o palmă lui Florin Tănase, acum chiar el a primit o "palmă" de la Comisia de Disciplină 

Fotbalistul echipei FC Argeş, Ionuţ Şerban, a fost suspendat trei meciuri şi penalizat sportiv cu 5.000 de lei după eliminarea la meciul cu FCSB, conform deciziei Comisiei de Disciplină a FRF, informează lpf.ro.

De asemenea, preparatorul fizic al FC Argeş George Neagu a primit o suspendare pentru o lună şi o penalitate sportivă de 6.800 lei. Ionuţ Şerban a fost eliminat în minutul 69 al meciului cu FCSB, scor 2-3, după ce l-a lovit peste faţă pe Florin Tănase.

"A fost o fază în care mi-am pierdut controlul, îmi cer scuze. Trebuia roşu şi la Tănase, pentru că el a început. Nu trebuia să o fac, îmi cer scuze. A fost un meci cu încărcătură, un meci cu o echipă bună. E un gest care nu e frumos şi îl regret. A fost un meci cu miză. Eu zic că a fost agresivitate şi din partea lor. Azi ăsta a fost ritmul jocului, dar vom vedea”, a declarat Ionuţ Şerban, la finalul meciului.

La finalul partidei, Florin Tănase a fost lovit și de George Neagu, preparatorul fizic al lui FC Argeş, frustrat că echipa lui a pierdut meciul la ultima fază, după golul lui Andrei Dumiter.

Neagu a fost apărat de Gigi Mulțescu, într-un interviu pentru Sport.ro.

Mihai Stoica, managerul general al FCSB-ului, a comentat evenimentele de la finalul partidei din Trivale, considerând că George Neagu are nevoie de un tratament prescris de psihiatru, pentru a-și rezolva problemele.

Mihai Stoica: „Bine că nu l-am prins acolo că nu știu ce se întâmpla!”

„Noi am venit de sus, Tănase a ajuns de la vestiar şi când am intrat în tuner Neagu deja fugea. Are nişte probleme, îi recomand să meargă la un pshiatru. Bine că n-am intrat în tunel să văd ce a făcut.

Un reporter a văzut faza: l-a lovit pe Tănase. Bine că nu l-am prins acolo că nu ştiu ce se întâmpla! El a mai fost implicat în astfel de momente. I-am spus ”bă tu eşti sănătos la cap?”... Ce să îi faci? Are probleme, am eu un pshiatru bun pentru el”, a declarat Mihai Stoica pentru telekomsport.ro.