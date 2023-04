CS Mioveni se situează în „zona fierbinte” din play-out-ul Superligii, pe poziția a 16-a. După patru etape disputate, formația dirijată de Nicolae Dică a suferit înfrângeri pe bandă rulantă: 0-3 vs FCU Craiova, 0-1 vs Chindia Târgoviște, 0-2 vs Petrolul Ploiești și 0-2 vs FC Hermannstadt.

„Rămâi la CS Mioveni?” Nicolae Dică a răspuns fără ezitări

Fără ca echipa sa să marcheze un gol în play-out, Nicolae Dică a fost întrebat dacă rămâne la CS Mioveni. Antrenorul a mărturisit că acum nu va pleca de la echipa la care a debutat în forbalul mare, chiar dacă în ultimul timp a fost tentat să o părăsească.

„(n.r. râmăi la CS Mioveni?) Da, deocamdată. Avem meci la Cluj, vedem la meci. (n.r. ai vrut să pleci?) Am fost aşa... tentat. (n.r. şi ce te-a întors?) Am avut o discuţie şi azi cu cei din conducere şi am ajuns la concluzia - hai să continuăm şi la Cluj şi după o să vedem.

(n.r o sa zică că Dică a retrogradat Mioveniul şi nu mi s-ar parea corect!) Nici mie mi s-ar părea corect. După aceste 4 meciuri din play-out asta a fost dezamăgirea că m fost la 3 puncte de FC Argeş şi UTA, ni s-a dat şansa la Craiova, după la Chindia acasă ... şi nu am reuşit nimic.

Am avut şanse să ieşim de acolo că să nu mai fie echipa pe ultimul loc. Sunt genul de om care înnebuneşte când pierde, îmi doresc să câştig şi când mă antrenez”, a spus Nicolae Dică, potrivit Orange Sport.

CS Mioveni va face deplasarea la Cluj în următoarea etapă pentru meciul din etapa cu numărul cinci din play-out-ul Superligii, împotriva lui 'U' luni, 24 aprilie, de la ora 17:30. Ultima confruntare dintre cele două echipe s-a întâmplat în sezonul regulat, atunci când formațiile au remizat pe „Cluj-Arena”, scor 2-2.