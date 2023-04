Derby-ul dintre Steaua și Dinamo a avut de toate, de la un stadion aproape plin, peluze active, coregrafii și bannere acide, până la arbitraj controversat, conflicte între jucători, nervozitate și ambiție pe teren.

La meci au asistat peste 24.000 de spectatori

Dacă cele două echipe au simțit miza meciului și nu au riscat foarte mult, cele două galerii s-au dezlănțuit, la fel ca în zilele bune. Cei 24.000 de spectatori au realizat o atmosferă la care majoritatea cluburilor din Liga 1 doar visează, iar grupurile de ultrași s-au tachinat pe întreaga durată a meciului, ca doi dușmani vechi care au trecut totuși prin momente grele împreună de-a lungul timpului.

Spectatorii rivali au încercat să se bată, în teren au fost aruncate torțe și petarde, un suporter dinamovist a intrat pe gazon și a încercat să-i pună pe după gât o eșarfă portarului David Dincă, unui fan al "câinilor" i s-a făcut rău în peluză și a fost dus la spital cu ambulanța, iar Jandarmeria a împărțit amenzi pe unde a apucat.

În acest moment, problemele nu s-au încheiat pentru cluburile bucureștene. Steaua are cea mai bună echipă din campionat, stabilitate financiară și rezultatele sportive ca să urce direct în Liga 1 la finalul play-off-ului, dar nu se știe dacă va avea drept de promovare încă din acest an, iar Dinamo nu are probleme juridice similare, dar are interzis la transferuri, trebuie să strângă puncte multe în ultimele șase meciuri și bugetul s-a echilibrat abia de curând, clubul aflându-se încă în insolvență.

Steaua a câștigat cu 2-0, Dinamo a acuzat arbitrajul

Steaua a câștigat meciul cu scorul de 2-0, prin golurile marcate de Bogdan Chipirliu, în minutul 19, din penalty, şi în minutul 29. Dinamo a rămas în inferioritate numerică din minutul 70, când căpitanul Răzvan Patriche a fost eliminat pentru cumulul de cartonaşe galbene, și a acuzat mai multe greșeli de arbitraj ale brigăzii lui George Găman, inclusiv faptul că golul al doilea al gazdelor trebuia anulat și că a avut o reușită anulată eronat în repriza secundă.

După acest meci, "militarii" au revenit în poziția de lider al play-off-ului diviziei secunde (47p), fiind urmați de Poli Iași (46p), Oțelul Galați (42p), Dinamo (38p), AS FC Buzău (34p) și Unirea Dej (34p). Etapa următoare, Steaua va juca cu AS FC Buzău, pe 22 aprilie, în deplasare, în timp ce "câinii" vor primi vizita lui Poli Iași, pe 25 aprilie, pe Stadionul "Arcul de Triumf".

Foto - Gabriel Chirea