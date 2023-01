Evoluțiile lui Denis Haruț (23 de ani) nu l-au impresionat pe Vivi Răchită, care a lucrat cu fundașul de la FCSB la ACS Poli Timișoara. Becali a plătit 660.000 de euro pentru a-l transfera pe Haruț, în 2021, de la FC Botoșani.

Răchită este convins că Gigi Becali poate găsi un jucător mult mai bun care să-l înlocuiască pe Haruț, evaluat la 800.000 de euro de site-urile de specialitate.

Gigi Becali, sfătuit să mai scape de un jucător de la FCSB

”Gigi, dacă s-ar fi uitat la emisiunea asta, ar fi scutit foarte mulți bani! 650.000 de euro pe Haruț, 350.000 pe Dawa. Am tras foarte multe semnale, nu are cum să mă păcălească pe mine ochiul. La fotbal, dacă nu te pricepi, te uiți și în gura celor care vorbesc. Eu n-am niciun interes, spun ceea ce gândesc și ceea ce văd. Am spus că Haruț nu este... mai ales că l-am avut și eu și îi știu caracterul. A dat 650.000 de euro și îi dă 15.000 de euro salariu. Păi la 15.000 de euro salariu găsești un jucător de Ligue 2 de zece ori mai bun ca Haruț.

Pe Dawa l-am văzut și la Botoșani, atacă extrem de riscant. Va face penalty-uri, are cred că vreo 3-4 penalty-uri făcute. Dacă avea Dan Petrescu 2-1 în minutul 91, dacă erau fundașii lui mai departe de 25 de metri de poartă, cred că intra în teren și îi mânca.

OK, nu se marchează din acea lovitură liberă, dar n-am văzut liderul ăla, cum era Bourceanu, care țipa și gesticula. Au primit două goluri în minutul 95. Un antrenor se vede la pauză și la schimbări. S-a văzut antrenorul Gigi Becali, s-a văzut Gică Hagi”, a spus Vivi Răchită, la emisiunea Ora Exactă în Sport.

14 meciuri a bifat Denis Haruț pentru FCSB în acest sezon, în campionat, Conference League și Cupa României. În partea a doua a sezonului precedent, fundașul a fost împrumutat la FC Botoșani, fosta sa echipă, dar s-a întors la vicecampioana României la începutul acestui sezon.