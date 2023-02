„Nu putem sta liniștiți!” Avertismentul lui Camora înaintea duelului cu Lazio din Conference League

Campioana României a capitulat în tur, la Roma, scor 1-0, deși s-a aflat în superioritate numerică încă din minutul 15, când Patric a văzut cartonașul roșu, după un fault la Krasniqi.

Camora își avertizează colegii înaintea duelului cu Lazio că meciul de la Cluj va fi unul extrem de dificil chiar dacă Lazio nu va putea conta pe unul sau mai mulți titulari.

Camora: „Nu putem sta liniștiți!”

„Avem încredere, pentru că toţi ne dorim să ne calificăm. Ştim că va fi foarte greu, dar vom face totul ca să ne calificăm. E normal să avem încredere. Nu ne linişteşte dacă vor lipsi jucători de la ei. Lazio este Lazio, s-a văzut şi în tur că rezervele care au intrat pe parcurs sunt jucători de mare valoare. Aşa că nu stăm liniştiţi, ştim ce putere are Lazio şi ce jucători are.

Noi la Roma am simţit pe teren un adversar puternic, o echipă care se luptă la campionat în Serie A şi care are jucători foarte buni. Atunci noi am jucat cu un om în plus, dar, din păcate, nu am fost atenţi la ultima fază din prima repriză. Însă este doar 1-0 pentru ei, mai avem o şansă şi vom lupta până în ultima secundă să ne calificăm. Înaintea partidei de la Roma, o victorie a celor de la Lazio doar cu 1-0, jucând 11 la 11, era un rezultat bun pentru noi. Dar o înfrângere, când joci cu un om în plus, e mai greu de digerat”, a spus Mario Camora la conferința de presă dinaintea meciului cu Lazio.

CFR Cluj întâlneşte formaţia italiană Lazio Roma, joi, de la ora 19:45, pe Stadionul „Dr. Constantin Rădulescu” din Cluj-Napoca, în manşa secundă a playoff-ului pentru optimile de finală Europa Conference League. În partida tur, CFR Cluj a fost învinsă de Lazio cu scorul de 1-0.