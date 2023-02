„Nu poți repeta un penalty de genul ăsta!” Concluziile lui Adrian Mutu după remiza cu CS Mioveni 

CS Mioveni rămâne neînvinsă sub comanda lui Nicolae Dică, având două victorii și trei remize de când fostul antrenor al FCSB-ului a preluat echipa. De cealaltă parte, Rapidul a ajuns la două meciuri consecutive fără victorie și are un parcurs oscilant în startul acestui an.

Giuleștenii au avut șansa de a marca, însă Dugandzic a ratat penalty-ul pe care a trebuit să îl execute a doua oară și pe care inițial îl transformase, astfel că după înfrângerea suferită cu FCU Craiova, scor 1-2, au remizat cu CS Mioveni. Rapid poate fi depășită în clasament de Universitatea Craiova, în cazul în care oltenii se impun în meciul din deplasare cu FCSB.

Adrian Mutu: „Știam că Dugandzic e afectat!”

Adrian Mutu a vorbit la finalul partidei, reclamând erorile de arbitraj de la meciul cu CS Mioveni. Antrenorul însă nu și-a „iertat” nici jucătorii pentru ratările avute. Totodată, Mutu a dezvăluit că l-a schimbat pe Marko Dugandzic după ce l-a văzut afectat de ratarea penalty-ului.

„Am dominat meciul, am avut și ghinon mare și penalty ratat, o sumedenie de ocazii. Poate în prima repriză am intrat pe vârfuri, a fost și penalty-ul acela discutabil, am văzut reluarea, dar nu poți repeta un penalty de genul ăsta. Vedem foarte multe la televizor și nu se repetă, plus penalty clar la Ioniță, am văzut și la reluare. Penalty clar, începe să îl țină de secunde bune, am fost dezavantajați clar și de arbitraj.

Nu mă îngrijorează lipsa de eficacitate, m-ar fi îngrijorat dacă nu ajungeam acolo, azi nu am reușit să fim concreți și să marcăm din ocaziile avute, sunt seri și seri, băieții au ratat cam mult. Inclusiv Dugandzic, căruia nu avem ce să îi reproșăm, golurile lui ne-au dus la îndeplinirea obiectivului.

Am jucat bine, în a doua repriză nu știu dacă au ajuns la poartă. S-a văzut pe teren, e mare diferența din clasament, era normal să conducem jocul, mergem înainte, ne gândim la următorul meci, învățăm și încercăm la antrenamente să fim concreți.

De aceea l-am schimbat, știam că e afectat, se vedea, am zis să vin cu Luckassen cu mentalitate proaspătă, era în moment dificil din punct de vedere mental. Am spus, suporterii au fost alături de el, recunosc meritele lui și golurile marcate. Fanii strigau Marko, Marko, bineînțeles că au fost și critici din partea lor, voiam să câștigăm, dezamăgirea de moment și la cald...sunt lucruri care se întâmplă. Criticile sunt bune, mergem înainte.

O să fim pregătiți de play-off, o înfrângere și un egal nu înseamnă că Rapid e într-un moment prost, ne vom reveni, să nu exagerăm cu momentul. Când te repetă, e normal că intervin emoțiile, factorul că portarul știe deja cum dai și cum bați, penalty-urile nu au fost niciodată ceva care să mă avantajeze, ca antrenor am pierdut campionate și ca jucător am avut probleme. Nu e un lucru care mă avantajează, de asta am și emoții când se întâmplă, că nu sunt eu acolo să execut.

Kait are problemă la gleznă, sperăm să fie bine și să îl recuperăm cât mai repede. La faza defensivă am fost aproape perfecți, nu le-am dat ocazia să le pună probleme în niciun moment, mai multă atenție în fața porții, asta e concluzia în seara asta și cu ghinion”, a declarat Adrian Mutu la finalul meciului.

Rapid se află pe locul al patrulea în clasament, având 46 de puncte obținute în 26 de meciuri jucate. În următoarea etapă, giuleștenii joacă pe teren propriu cu Chindia Târgoviște.