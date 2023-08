„Nu ne băteau niciodată!” Alin Roman a vorbit despre momentul care a decis meciul dintre Poli Iași și Universitatea Craiova

Meciul a început bine pentru ieșeni, care au marcat primii, în minutul 44, prin Alin Roman, însă tot el a fost cel care a destabilizat jocul moldovenilor, când a primit al doilea cartonaş galben (59), pentru lovirea cu cotul a lui Ştefan Baiaram.

La finalul partidei, Roman a susținut că Universitatea Craiova nu ar fi reușit să se impună la Iași dacă ar fi fost egalitate numerică la Iași.

Universiatatea Craiova a urcat pe doi în clasament

„N-am apucat să revăd faza, nu știu dacă a fost sau nu. Nu vreau să comentez, nu a fost intenție. Am vrut să protejez, a venit cu al doilea galben și s-a rupt jocul. Îmi prezint scuze în fața colegilor, în fața staff-ului.

Am făcut o repriză bună. Nu am văzut faza, eu doar am încercat să protejez. Probabil s-a aplecat, el e înalt, și l-am lovit.

Nu ne băteau niciodată dacă eram 11 vs 11. De la cartonaș am picat. Era important să luăm măcar un punct. Acum sper ca la FCSB să facem o partidă mai bună și să venim cu puncte”, a spus Alin Roman, la finalul meciului cu Universitatea Craiova.

Mitriţă a marcat primul său gol de la revenirea la Universitatea, oltenii au urcat pe locul secund după acest succes.

Poli Iaşi rămâne cu o singură victorie (şi patru înfrângeri), în deplasare cu campioana Farul.