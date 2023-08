Ce s-a întâmplat în vestiarul oltenilor la pauza meciului cu Poli Iași. Dezvăluirea lui Alex Mitriță

Echipa oaspete a făcut o primă repriză sub așteptări şi a fost condusă la pauză prin golul înscris de Alin Roman (44), din lovitură liberă.

Situaţia s-a schimbat în repriza secundă, după ce Alin Roman a primit al doilea cartonaş galben (59), pentru lovirea cu cotul a lui Ştefan Baiaram. Universitatea Craiova a preluat controlul jocului şi a marcat de patru ori, prin Jovan Markovic (66), din centrarea lui Ştefan Vlădoiu, Andrei Ivan (78), prin Alex Mitriţă (90), după o combinaţie cu Ivan, şi prin Ante Roguljic (90+4), după un şut ratat de Nicuşor Bancu.

Reacția lui Alex Mitriță după primul gol marcat în actualul sezon din Superligă

Fotbalistul de 28 de ani a vorbit despre problema medicală pe care a resimțit-o în prima repriză, dar și despre ceea ce s-a întâmplat în vestiar, la pauză.

"O victorie meritată, un efort foarte mare. Cred că am o contractură, vom vedea zilele următoare, când voi face o testare. Fiecare jucător își dorește să ajungă la echipa națională.

Am discutat în vestiar, am analizat ce am făcut greșit în prima repriză. Suntem bucuroși că ne-am impus, urmează o partidă dificilă, cu un adversar puternic", a declarat Mitriță, la Digi Sport.