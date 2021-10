„Nu mai transfer nimic la FCSB. M-am vaccinat și acum sunt transom!” Declarații fabuloase

Patronul FCSB își motivează decizia de a nu se vaccina susținând că serul anti-coronavirus ar produce modificări genetice în corpul uman și ar provoca infertilitate. Ambele presupuse cauze adverse ale vaccinului au fost respinse de cercetători, deoarece nu au niciun temei medical.

Impresarul Florin Manea l-a ironizat pe Gigi Becali pentru decizia sa și a susținut că el nu va mai trimite niciun jucător la FCSB, deoarece s-a vaccinat și a devenit „transom”.

„Am văzut declarația lui Gigi Becali…că dacă faci vaccinul te faci transom, nu mai ești om. Și eu sunt transom, mi-am asumat. Am făcut toate cele trei doze, l-am vaccinat și pe fiul meu.

În imbecilitatea mea am dat crezare științei…Nu mai transfer nimic la FCSB și nu sufăr, de fapt n-am suferit niciodată. Dacă stau să mă gândesc…în afară de Tamaș, când a venit prima dată la FCSB – nu am luat niciun ban atunci, am făcut-o pentru Gabi – nu am adus niciun jucător acolo” a declarat Florin Manea, potrivit ProSport.

Gigi Becali refuză să se vaccineze

„Dacă se vaccinează mă supăr pe ei! Nu vreau să se vaccineze. Eu sunt om, nu mă fac transom. Să bag o substanță care să mă modifice genetic. Eu cred cercetătorii care zic că vaccinul nu e bun. Să vedem ce va fi peste 2-3 ani. Eu nu mă vaccinez. Le-am zis jucătorilor dacă nu vreți să faceți copii, vaccinați-vă. Dacă vin cu pistolul la capul meu și îmi zic să mă vaccinez, tot nu mă vaccinez. Sunt și jucători care s-au vaccinat…”, a spus Gigi Becali, la PRO X.