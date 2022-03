„Nu, la revedere!” Tănase, tranșant când a fost întrebat despre un posibil transfer în vară! Ce a spus căpitanul după victoria la limită cu FC Argeș

Roș-albaștrii s-au apropiat la cinci puncte de CFR Cluj în clasamentul play-off-ului după victoria cu FC Argeș. Florin Tănase a Tănase a deschis scorul în minutul 38, după o centrare bună a lui Olaru, însă Șerban a egalat din penalty, stabilind și rezultatul la pauză.

Același Tănase a mai marcat o dată, din penalty, în minutul 55, iar gazdele au rămas în inferioritate numerică în minutul 69, după ce Șerban a văzut cartonașul roșu direct, în urma unui duel cu căpitanul roș-albaștrilor. Said a restabilit egalitatea, din penalty, în minutul 72, însă Dumiter, trimis în teren în minutul 84, în locul lui Tănase, a avut ultimul cuvânt de spus, în prelungirile partidei.

Florin Tănase, dezamăgit în ciuda victoriei: „Am jucat cu om în plus, trebuia să ne facem mai multe ocazii!”



Căpitanul viecampioanei României a vorbit la finalul partidei, dezamăgit de victoria la limită obținută, deși echipa sa a avut ocazii mari pe toată durata meciului. Tănase a vorbit și despre convocarea la națională, evidențiind profesionalismul selecționerului Edward Iordănescu, cu care a colaborat în perioada în care a fost antrenorul FCSB-ului.

Totodată, fotbalistul a vorbit și despre convocarea în premieră a lui Octavian Popescu, afirmând că se va integra cu ușurință.

„O victorie muncită, un meci pe care puteam să ni-l facem mai ușor, să nu așteptăm până în ultimul minut să câștigăm, dar fericiți că ne-am îndeplinit obiectivul.

Nu mai contează ce s-a întâmplat în afara terenului, contează ce a fost pe teren, cred că arbitrul a luat decizia corectă la eliminare, cred că trebuia să o ia mai devreme, Șerban a lovit intenționat după ce i-am dat-o printre picioare, lucrurile au degenerat, nu mai contează, sunt fericit după victorie. Probabil arbitrul trebuia să gestioneze mai bine unele situații, a fost un meci dur, mă tot loveau, nu îi înțeleg de ce.

Normal că sunt dezamăgit, am jucat cu un om în plus, trebuia să ne facem mai multe situații de gol. S-a micșorat distanța, dar totuși cinci puncte reprezintă o distanță destul de mare, ne-am făcut un calcul, am recuperat două puncte, mai trebuie să reducem încă două în 7 etape. Așa, vom juca cu titlul pe masă în ultima etapă cu CFR

Mergem încrezători la națională, sperăm să facem o treabă cât mai bună împreună cu mister, îl cunosc, l-am avut aici, e un profesionist desăvârșit și va face tot ce ține de el pentru a avea rezultate. Acum, noi jucătorii trebuie să facem ce ne cere și să avem și un dram de noroc.

Cu siguranță se va integra și băieții îl vor integra foarte repede, toți cei de la lot sunt niște băieți cu caractere frumoase, cu siguranță toți îl vor ajuta cu sfaturi. Ce să îi zic, să fie el însuși și să fie dezinvolt”, a declarat Florin Tănase la finalul partidei.

Reacție tranșantă a lui Tănase când a fost întrebat despre un posibil transfer



Căpitanul FCSB-ului a devenit singurul fotbalist care a marcat în toate edițiile de play-off și s-a arătat mândru de performanța sa: „Mă bucură acest lucru, sper să marchez în continuare și în edițiile viitoare poate. Normal că o să mă mai prindă”.

Întrebat dacă nu va pleca, după ce și-a exprimat în repetate rânduri dorința de a prinde un transfer în afară, Tănase a răspuns scurt: „Nu, la revedere!”