Toni Petrea intervine în scandalul dintre Tănase, „Oaidă Maradona” și galerie: „E o situație confuză!” Explicația antrenorului 

FCSB o va întâlni în primul meci din playoff pe Farul Constanța, luni, de la 21:00, LIVE TEXT pe www.sport.ro. Pentru a mai avea o șansă la titlu, roș-albaștrii sunt obligați să obțină un succes, având în vedere că CFR Cluj a câștigat cu FC Voluntari, 3-1.

Însă, pe lângă presiunea eșecului cu gruparea lui Gică Hagi, din urmă cu două săptămâni, 0-2, din campionatul regulat, Toni Petrea mai are de gestionat o situația dificilă.

Gheorghe Mustață a fost deranjat de faptul că Florin Tănase (27 ani) și Răzvan Oaidă (24 ani) nu au venit la finalul meciului cu FC Voluntari să salute galeria și a anunțat că cei doi vor avea parte de un tratament „special” de acum încolo din partea Peluzei Nord. Însă, Toni Petrea a ținut să le explice suporterilor că atât Tănase, cât și Oaidă, tocmai erau refăcuți după o răceală severă, acesta fiind motivul pentru care au plecat direct la cabine la finalul partidei.

Toni Petrea: „Cred că au plecat din cauza frigului”

„E o situație un pic confuză pentru că ei sunt doi dintre jucătorii care veneau după receală, după gripă și a fost o vreme urâtă la finalul jocului cu Voluntariul. Cre că mai degrabă au plecat din cauza frigului. Nu se pune problema de lipsă de respect față de galerie, mai ales la Tănase, care este căpitanul echipei”, a declarat Toni Petrea la conferința de presă premergătoare meciului cu Farul Constanța, de luni, de la 21:00, LIVE TEXT www.sport.ro.

Gheorghe Mustață: „A fost un gest foarte urât din partea lui Tănase și din partea lui Oaidă Maradona”

După ultimul meci din campionatul regulat, 1-0 cu FC Voluntari, liderul Peluzei Nord a avut un discurs manifest la în direct la Ora Exactă în Sport, la PRO X, în care a accentuat cât de dezamăgit și revoltat este pentru faptul că Florin Tănase și Răzvan Oaidă nu au venit să salute galeria.



„A fost un gest foarte urât din partea lui Tănase și din partea lui Oaidă Maradona. Oaidă e Maradona. Noi am avut o formă de protesc pașnic, am spus să nu protestăm într-un alt mod, să nu cântăm, să nu afișăm niciun steag, niciun banner și să-i facem să înțeleagă că fără noi e cam greu. Faptul că a fost un gol norocos în minutul 93 și faptul că am avut un portar cu mare valoare, care ne-a scos în acea fază și ne-a demonstrat că e concentrat în poartă și vrea să joace fotbal, ne-a făcut să ne trezim la finalul meciului cu toată echipa în fața noastră. Le-am explicat de ce e vorba, de ce am făcut acea formă de protest. La Pitești au venit doar 6 jucători să ne salute.

Că au pierdut, că au câștigat, era corect să vină în fața noastră și să ne aplaude sau să tacă din gură, să lase capul jos, că nu ne-au demonstrat nimic. Acei șase jucători au tot respectul nostru, inclusiv cei care au venit în fața noastră pentru a ne împăca. Un gest frumos față de suporteri, iar Maradona Oaidă și cu căpitanul echipei, care de la el ar fi trebuit să plece primul lucru de împăcare între echipă și suporteri, nu au venit lângă echipă. Au fost îndemnați de anumite persoane să se întoarcă înapoi, iar gestul lui, foarte urât din punctul nostru de vedere... a făcut un gest foarte urât cu mâna și a plecat la vestiar împreună cu Maradona Oaidă. Restul echipei a venit alături de noi, le-am explicat de ce am protestat, după care am început să cântăm împreună. Jucătorii au fost bucuroși că din play-off vom fi alături de ei.

Să se aștepte domnul Florin Tănase și domnul Maradona Oaidă și să dea filmul înapoi de acum 10-15 ani când Rică Neaga... sau să-l sune pe Rică Neaga și să-l întrebe ce a pățit când punea piciorul pe minge. Încă mai sperăm la titlu, dar gestul făcut de căpitanul echipei și Maradona Oaidă... ne pare rău, dar niciun căpitan care a fost la Steaua până în prezent nu și-a permis să facă acest lucru. Și mai ales căpitanul echipei să ignore suporterii. Datorită nouă au câștigat foarte multe meciuri, împingându-i de la spate.

Dacă își permite domnul căpitan de echipă să facă aceste lucruri, o să-i demonstrăm și noi cam cum stă treaba. Nu e corect să te comporți în fața suporterilor așa, după două meciuri în care știți cum au jucat, să ne ignori. Să ne arăți că iei 30.000 de euro și ne ignori pe noi că ești tu Florin Tănase? Să-i întrebe pe căpitanii de dinaintea lui. Domnul Florin Tănase, căpitanul echipei, îmi pare rău să-i zic, că mi-e și prieten... dacă nu iese public să-și ceară scuze, eu îi garantez 100% că o să vadă ce se întâmplă la primul meci. Dacă nu-și cere scuze public în fața suporterilor, Florin Tănase să se pregătească!”, a spus Gheorghe Mustață, la emisiunea Ora Exactă în Sport, la PRO X.