GALERIE FOTO | „Mai e puțin!” Arena din Giulești, aproape de finalizare. Noi imagini cu stadionul Rapidului

Rapid va putea disputa în curând meciurile de „acasă” pe noua arenă din Giulești.

Comapania Națională de investiții a anunțat, astăzi, că lucrările de modernizare a arenei se apropie de final și că în curând arena va fi dată în folosință.

„Arena din Giulești este aproape de finalizare! Noile imagini arată faptul că mai este puțin până la momentul mult așteptat de toți suporterii rapidiști”, a anunțat CNI pe pagina oficială de Facebook.

Rapid dispută în momentul de față meciurile considerate pe teren propriu pe Arena Națioanală, acolo unde își mai are „casa” și FCSB, echipa patronată de Becali.

Noul stadion are o capacitate de 14.000 de spectatori

Stadionul Giuleşti al formaţiei FC Rapid este unul dintre cele patru pe care România, ca ţară organizatoare a EURO 2020, şi-a propus să le reconstruiască pentru antrenamentele oficiale ale echipelor naţionale participante la turneul final al Campionatului European aflat în desfăşurare. Cele patru arene pe care România le-a ales pentru a le moderniza sunt Arcul de Triumf, Steaua, Rapid şi Dinamo. Dintre acestea, doar Arcul de Triumf şi Steaua au fost finalizate la timp şi au fost folosite de selecţionatele care au participat la Bucureşti la EURO 2020, deşi turneul final a fost amânat cu un an din cauza pandemiei de coronavirus.

Lucrările la Stadionul Giuleşti au început la 26 februarie 2019 cu demolarea vechii arene. Finalizarea lucrărilor de construcţie a fost amânată în mai multe rânduri, ultima estimare fiind luna mai 2021.

La 6 mai, ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei (MDLPA), Cseke Attila, anunţa că Stadionul Rapid este finalizat în proporţie de 90% şi că în vară va putea găzdui din nou competiţii sportive. Ulterior, la 12 mai, Compania Naţională de Investiţii informa că arena intră în ultima fază a construcţiei prin montarea gazonului.

Chiar dacă lucrările vor fi finalizate în curând, stadionul nu va putea fi operaţional în vară deoarece acesta are nevoie de mai multe avize de funcţionare din partea autorităţilor înainte de a putea fi folosit, precum intabulare, cadastru, ISU etc. Toate aceste documente necesare sunt eliberate de autorităţile statului după mai multe luni. În aceste condiţii, FC Rapid nu va putea juca pe noua sa arenă mai devreme de toamna acestui an.

Noul stadion Giuleşti are o capacitate de 14.000 de spectatori şi a costat 165 milioane de lei (aproximativ 34 de milioane de euro).

