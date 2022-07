Dan Șucu plănuiește o lovitură de proporții la Rapid. Atacantul confirmă: "Am vorbit cu ei!"

Condusă de pe bancă de Adrian Mutu, Rapid s-a mișcat bine în pauza competițională în privința transferurilor. Cu un plus financiar de când lângă echipă a venit Dan Șucu, omul care a pus pe picioare colosul Mobexpert, formația din Giulești își pune ținte înalte.

Dacă în defensivă Adrian Mutu are de unde alege, la nivelul compartimentului ofensiv încă mai caută soluții, iar pe lista achizițiilor se află Denis Alibec. Fotbalistul care în 2022 a jucat la Atromitos (Grecia) s-a despărțit de gruparea de care aparținea, Kayserispor. De la echipa din Turcia internaționalul român nu și-a primit banii de un an, potivit Gazetei.

Alibec, dorit de Dan Șucu la Rapid

Alibec a confirmat pentru sursa mai sus citată că s-a așezat la masa negocierilor cu echipa antrenată de Adrian Mutu.

"Am vorbit și cu cei de la Rapid! Da, dar mă gândesc că am jucat la Steaua. Și nu știu dacă aș putea suporta ideea ca lumea să mă considere un trădător. Mă iubesc mulți suporteri ai Stelei, încă fac poze cu mine, îmi strigă numele, n-am cum să trec peste asta. Am vorbit cu mulți rapidiști și au zis că n-au o problemă cu asta (n.r.: cu trecutul la FCSB). Dar așa simt eu. Cred că orice fotbalist din România și-ar dori să joace azi la Rapid. Are o atmosferă de vis", a declarat Denis Alibec, pentru Gsp.ro.

700.000 de euro e cota lui Alibec

31 de ani are Alibec (1,87 m)

Două goluri în 23 de selecții a reușit pentru echipa națională

FC RAPID 1923. Mercato

Antrenor - Adrian Mutu (confirmat)

Veniri - Andrei Ciobanu (24 ani / mijlocaș central / FCV Farul / 100.000 euro), Valentin Costache (23 ani / extremă stânga / CFR Cluj / 100.000 euro), Florin Ștefan (26 ani / fundaș stânga / CFR Cluj / 200.000 euro), Paul Iacob (25 ani / fundaș central / Chindia Târgoviște / liber de contract)

Reveniri după împrumuturi - Rareș Lazăr (23 ani / mijlocaș central / SSU Poli Timișoara), Enrichi Finică (19 ani / fundaș stânga / Unirea Constanța), Alexandru Tătaru (20 ani / portar / Foresta Suceava), Antonio Bradu (20 ani / mijlocaș central / CS Hunedoara), Ștefan Lefter (17 ani / portar / CS Hunedoara), Sebastian Micu (21 ani / portar / CSM Reșița)

Plecări - Nicolae Cârnaț (23 ani / extremă dreapta / CFR Cluj / împrumut încheiat), Albert Stahl (23 ani / extremă stânga / UTA Arad / împrumutat) , Adrian Bălan (32 ani / atacant / "U" Cluj / contract încheiat), Cătălin Hlistei (27 ani / mijlocaș stânga / contract încheiat), Petre Goge (30 ani / fundaș stânga / contract încheiat), Alexandru Dandea (34 ani / fundaș central / CSC Șelimbăr 1599 / contract încheiat), Saifeddine Alami (29 ani / mijlocaș ofensiv / contract încheiat), Raul Costin (37 ani / mijlocaș central / contract încheiat), Mircea Leasă (23 ani / fundaș dreapta / contract încheiat)

Dan Șucu transformă Rapid

Omul de afaceri Dan Şucu a preluat 50% din acţiunile clubului de fotbal FC Rapid, celelalte 50 de procente rămânând în posesia lui Victor Angelescu. FC Rapid va beneficia într-un an şi jumătate de două baze sportive în nordul Capitalei, Constructorul şi Coresi, amenajarea lor urmând să se ridice în total la aproximativ 8 milioane de euro.

"Noua bază a Rapidului are 3,6 hectare, e fosta bază Constructorul. Deocamdată nu avem un nume, pentru că nu am hotărât care e sponsorul care ne va ajuta. Terenul principal va fi hibrid, la fel ca cel de pe stadion şi îl va folosi echipa mare, vor fi vestiare, sală de forţă, de relaxare, un mic hotel... ceva ce nu prea găsim peste tot în Bucureşti acum. Această bază va fi operată de clubul Rapid. Ea a costat 3 milioane şi un pic de euro, şi investiţia de acolo va fi de 5 spre 6 milioane, termenul de finalizare - aproximativ 18 luni.

A doua bază este Baza Sportivă Mobexpert, fostă Coresi, iar ea este pentru sportul de masă. Aproximativ 1.000 de copii între 5 şi 17 ani vor face fotbal aici. Această a doua bază va fi operată de Şcoala de Fotbal Rapid, o organizaţie non-profit. Baza pentru sportul de masă a costat 2 milioane de euro, iar amenajarea ei va costa încă 2 milioane, totul va fi gata în 18 luni. Investiţiile în aceste două baze sunt pur private ale mele", a precizat Dan Şucu.