„E un stadion greu pentru unii jucători! Sunt distruși!” Cristiano Bergodi nu s-a ferit de cuvinte și a numit „cel mai bun jucător” al Rapidului

Giuleștenii au ajuns la a doua înfrângere consecutivă în campionat, având o singură victorie după primele cinci etape și încă două remize. Scorul a fost deschis de autogolul lui Oaidă, venit în minutul 63, iar în al cincilea minut de prelungiri și Borja Valle a trimis în propria poartă.

Cristiano Bergodi: „Presiunea ne-a apăsat!”

Cristiano Bergodi a vorbit la finalul meciului despre înfrângerea suferită, surprins de modul în care echipa sa a căzut după primul autogol. Totodată, antrenorul a declarat că unii dintre jucători nu reușesc să facă față presiunii din Giulești. Antrenorul Rapidului a recunoscut și că jucătorii săi sunt distruși după înfrângerea obținută.

Întrebat despre Christopher Braun, care a fost surprins părăsind stadionul imediat după finalul meciului, Cristiano Bergodi a spus că a fost „cel mai bun jucător de pe teren”.

„Am greșit ultima pasă în careu. Se pare că băieții simt presiunea, am văzut greșeli individuale, mintea nu a fost limpede în careu, chit că nu am făcut un meci reușit, am avut ocazii. Apoi facem un cadou. Sunt și eu surprins, nu e chestia că am schimbat jucătorii, toți jucătorii se antrenează la fel, nu neglijez niciun jucător, dar din păcate presiunea asta... e un stadion greu pentru unii jucători. Nu am jucat bine, și la golul dat de ei din fază fixă ne-a . A bulversat puțin jucătorii, probabil presiunea ne-a apăsat.

Suporterii ce putem spune despre ei? Nimic, ne-au susținut întotdeauna, dar se pare că sunt . Am făcut prea puțin în a doua repriză, trebuie vorbit cu băieții, să le dau moral, nu e ușor de gestionat. Momente dificile trăiești întotdeauna, dar trebuie să le dăm încredere.

Eu nu simt presiune, știu că am ajuns la o echipă de tradiție, mare, în România. Când nu sunt rezultate e normal să simți presiune, dar sunt un om echilibrat, nu mă sperie, nu mi-e teamă, eu nu intru pe teren, încerc să fiu calm, pentru jucători e presiune, cred că s-a simțit astăzi, mai ales după ce ne-au dat gol, totul s-a dus.

Nu știu dacă e răbdare pentru mine, e o întrebare ce trebuie pusă conducerii, eu știu că munca mea trebuie să fie cu pasiune, cu inimă. Sunt antrenor de 58 de ani, am trecut prin multe momente dificile, cu o echipă și la retrogradare, mie îmi pare rău pentru băieți, i-am văzut distruși moral, asta e important, să ne câștigăm moralul.

Încerc să antrenez, e normal că se pot face mai bine anumite lucruri, sunt convins însă că putem ieși din momentul de criză. Vorbim cu băieții, sperăm să îi trezim din punct de vedere moral. Braun cred că a fost cel mai bun jucător de astăzi de pe teren, nu se poate spune nimic, nu știu ce s-a întâmplat, a jucat foarte bine în prima repriză, acolo cu Petrila a făcut o treabă foarte bună, s-a dăruit”, a declarat Cristiano Bergodi la finalul meciului.

Rapid se află pe locul 11 în clasamentul Superligii României după cinci etape, iar în următoarea etapă joacă pe teren propriu cu Farul Constanța.