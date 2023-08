Rapid a început destul de slab sezonul, cu o victorie, două remize și un eșec, astfel că după primele patru etape ocupă locul 9. În presă au apărut inclusiv zvonuri potrivit cărora Cristiano Bergodi ar putea fi demis dacă rezultatele sub așteptări vor persista.

Cristiano Bergodi: "Nu am zilele numărate la Rapid"

Cristiano Bergodi spune că nu a primit niciun ultimatum din partea conducerii, ci din contră: a fost încurajat de acționarii Dan Șucu și Victor Angelescu, care și-au manifestat sprijinul pentru tehnicianul italian.

"E o întrebare care trebuie pusă conducătorilor Rapidului. Eu știu ce fac. Sunt încrezător în munca mea și nu am niciun fel de probleme. Am auzit că sunt sub presiune. Nu sunt. Eu muncesc ca antrenor la Rapid și am inima și sufletul pentru a încerca să scot echipa din criză, între ghilimele. Nu am niciun fel de problemă. Mă concentrez la antrenamente. Am 58 de ani și pot face față presiunii.

Conducătorii mi-au dat încredere. Exact ceea ce a declarat în presă domnul Șucu. Nu mi-au reproșat ceva. Am vorbit în general de echipă, să mai căutăm unul-doi jucători. Ei mi-au acordat încredere. Cu ce mă pot ajuta, asta m-au întrebat. Am simțit că am avut o masă prietenească alături de cei din conducere. Nu m-au băgat în ședință sau că am zilele numărate, cum au scris unii", a spus Cristiano Bergodi, la conferința de presă premergătoare jocului cu Petrolul.

Cristiano Bergodi îi acordă credit lui Horațiu Moldovan

În ceea ce îl privește pe Horațiu Moldovan, Cristiano Bergodi spune că îi va acorda în continuare încredere portarului, în ciuda gafelor din partida cu FC Voluntari (1-2).

"Am vorbit cu Moldovan. El e primul care s-a învinovățit după acest meci, dar eu întotdeauna am zis că eu sunt principalul vinovat. Se poate greși, inclusiv portarii mari ai lumii o fac.

El e un portar foarte, foarte bun, are calități importante. Am vorbit cu el în cursul săptămânii, iar acum cred că e liniștit și are moralul bun. Cunoaște importanța acestui meci cu Petrolul. Sigur că da, îi voi acorda în continuare încredere", a mai spus Bergodi.