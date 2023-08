Bergodi face 5 schimbări! Cum arată echipa Rapidului pentru derby-ul cu Petrolul

Spre deosebire de meciul cu FC Voluntari, din precedenta etapă, pierdut cu 1-2, Cristiano Bergodi face cinci modificări în echipa de start.

Horațiu Moldovan primește credit după gafele de la Voluntari, în timp ce Junior Morais a fost lăsat în afara lotului, titular în flancul stâng fiind preferat Christopher Braun.

De asemenea, au ieșit din primul 11 Mattias Kait, Ștefan Pănoiu, Valentin Costache și Jayson Papeau, locurile lor fiind luate de Alexandru Albu, Funsho Bamgboye, Cătălin Cîrjan, respectiv Claudiu Petrila. Vârf de atac rămâne Marko Dugandzic, în timp ce nou-venitul Albion Rrahmani nu face parte din lot.

În schimb, pe banca de rezerve apare din nou Borja Valle, așa cum Cristiano Bergodi a anunțat la conferința de presă.

Echipa de start a Rapidului pentru meciul cu Petrolul

Rapid: Moldovan - Onea, Săpunaru, Iacob, Braun - Albu, Oaidă - Funsho, Cîrjan, Petrila - Dugandzic

Rezerve: Drăghia, Cristea, Morais, Kait, Pănoiu, Costache, Papeau, Valle, Ioniță

Antrenor: Cristiano Bergodi

Cristiano Bergodi: "Nu am zilele numărate la Rapid"

Cristiano Bergodi spune că nu a primit niciun ultimatum din partea conducerii, ci din contră: a fost încurajat de acționarii Dan Șucu și Victor Angelescu, care și-au manifestat sprijinul pentru tehnicianul italian.

"E o întrebare care trebuie pusă conducătorilor Rapidului. Eu știu ce fac. Sunt încrezător în munca mea și nu am niciun fel de probleme. Am auzit că sunt sub presiune. Nu sunt. Eu muncesc ca antrenor la Rapid și am inima și sufletul pentru a încerca să scot echipa din criză, între ghilimele. Nu am niciun fel de problemă. Mă concentrez la antrenamente. Am 58 de ani și pot face față presiunii.

Conducătorii mi-au dat încredere. Exact ceea ce a declarat în presă domnul Șucu. Nu mi-au reproșat ceva. Am vorbit în general de echipă, să mai căutăm unul-doi jucători. Ei mi-au acordat încredere. Cu ce mă pot ajuta, asta m-au întrebat. Am simțit că am avut o masă prietenească alături de cei din conducere. Nu m-au băgat în ședință sau că am zilele numărate, cum au scris unii", a spus Cristiano Bergodi, la conferința de presă premergătoare jocului cu Petrolul.