„E un sentiment ciudat!” Reacția lui Dani Coman după victoria neașteptată a Sibiului în fața Rapidului

Dani Coman, fost rapidist, acum președintele lui FC Hermannstadt, și-a felicitat echipa pentru dăruirea de care a au dat dovadă și a susținut că i-a fost extrem de dificil să vină în Giulești în postul de adversar.

„O victorie muncită, îmi felicit echipa, îmi felicit antrenorii. Azi au dat dovadă de multă dăruire, determinare. Chiar aveam mare nevoie de cele trei puncte.

Înainte de meci, vorbeam cu Ovidiu Herea și îi spuneam că am niște sentimente ciudate, e extrem de urât să vii în Giulești ca adversar. Până la urmă, ne facem treaba acolo unde suntem. În seara asta, se pare că noi am fost mai inspirați.

Cred că nu meritam să pierdem nici în meciurile trecute, am avut ocazii. Nico m-a felicitat pentru victorie, i-am urat mult succes. Din punctul meu de vedere, la ce se întâmplă acum în Giulești, mă bucur pentru venirea domnului Șucu alături de domnul Angelescu. Împreună cred că pot duce Rapidul acolo unde ne dorim cu toții.

Rapid are stabilitate din punct de vedere financiar, are o bază de pregătire foarte bună, are suporteri minunați, stadion nou. Au tot ce le trebuie pentru a face performanță. Sunt convins că o vor face. Dacă nu anul acesta, la anul Rapid se va bate pentru câștigarea campionatului cu șanse reale”, a spus Dani Coman la finalul meciului cu Rapid.

Hermannstadt, condus de rapidiști. Marius Măldărășanu, antrenourul sibienilor, a evoluat pentru Rapid între anii 1998 - 2007. Președintele clubului, Dani Coman, are și el trecut rapidist. Evoluând în două rânduri pentru echipa din Giulești: 2004-2008 și 2010-2012.

În urma victoriei cu Rapid, Hermannstadt a acumulat 29 de puncte și s-a depărtat la cinci puncte de locul 15, care ducedirect în Liga 2.