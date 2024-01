„E răutate, nu profesionalism! Au mai multe minusuri decât noi!” Dorinel Munteanu, replică dură pentru Mihai Stoica și Narcis Răducan 

Antalya a fost destinația preferată a echipelor din Superliga României, exceptând-o pe CFR Cluj, care a mers în Spania. Oțelul Galați, revelația din acest sezon, a surprins însă. Dorinel Munteanu și-a dus jucătorii la Vatra Dornei, la munte, punându-i să alerge în pantă sau chiar și prin oraș, așa cum se făcea cu mulți ani în urmă.

Antrenorul gălățenilor a fost criticat, Narcis Răducan și Mihai Stoica au fost cei mai vocali în acest sens, iar acum a răspuns. Cei doi sunt de părere că astfel de antrenamente nu fac bine jucătorilor.

Dorinel Munteanu: „Mai mult respect!”

Dorinel Munteanu a vorbit despre comentariile răutăcioase care au apărut la adresa echipei sale și a dat o replică pe măsură.

„Eu cred că este un soi de răutate, nu de profesionalism. Nu este prima dată când duc echipa în cantonament montan, atât vara, cât și iarna am făcut-o, nu a lipsit până acum de când sunt eu antrenor. Sunt convins că aceste câteva zile la Vatra Dornei vor ajuta echipa.

Sigur, nu am putut să desfășurăm foarte bine planul de pregătire, pentru că perioada de pauză a fost foarte scurtă, dar câteva zile aici ne-au prins bine. Cum eu nu comentez despre pregătirea altor echipe, cred că ar fi profesionist ca și ei să nu comenteze despre ce fac eu, ce metode am la echipa mea. Eu cred că au mai multe minusuri decât avem noi.

M-a deranjat foarte mult că au început aceste comentarii de la foști gălățeni. Pe unul îl știți foarte bine, este director sau președinte la FCSB (n.r. Mihai Stoica), al doilea a fost președinte la Oțelul (n.r. Narcis Răducan), care nu a realizat nimic pentru această echipă. Nu vreau să dau nume, se cunosc foarte bine.

În rest, nu ne interesează părerea nimănui, ne vedem de program și de rezultate. Trebuie mai mult respect!”, a declarat Dorinel Munteanu în interviul acordat pe site-ul oficial al clubului.

Mihai Stoica a rămas perplex: ”Mamă! Ireal! Senzațional!”

Mihai Stoica, managerul general FCSB, a vorbit despre tehnica de antrenament a lui Dorinel Munteanu și a rămas uimit. A precizat că nu a mai văzut de mult această manieră de antrenamente pe care o practică tehnicianul de la Oțelul Galați.

În speță, oficialul roș-albaștrilor vorbește despre videoclipurile postate pe rețelele social media de Oțelul Galați, în care sunt surprinși jucătorii antrenându-se în Vatra Dornei.

”Mamă-mamă! Asta e ireal! E ireal. Bine, au avut rezultate, au jucat bine... Dar e ireal! Eu mă mir... Senzaţional! Când am văzut un aşa antrenament la noi? Când mergeam la Forban. Din 2004. Dar acolo era zăpadă, adevărat. Nu era foarte mare. Nu trecea niciodată de piept (n.r- râde). Nu ştiai dacă Florentin Dumitru era la antrenament.

Asta e senzaţional... Am auzit multe variante. Nu ştiu daca e ok, dacă nu e ok... Fotbalul se joacă pe verde, pe plat. Ţine chestia asta să poţi să alergi? Ţine? Am mai văzut asta cu alergatul pe pante când eram la juniori.

Arta lui Dorinel e că a făcut o echipă bună fără fotbalişti. Dacă nu-i vezi în trening, nu ştii că sunt fotbalişti. Munteanu zice că vrea două milioane pe Cistotti, dar nu dă nimeni”, a spus Mihai Stoica, potrivit OrangeSport.

Declarațiile lui Narcis Răducan despre antrenamentele lui Dorinel Munteanu

„Eu cred că nu este bună, eu sunt printre cei care au lăudat foarte tare Oțelul și pe Dorinel. Eu cred că nu mai e ok să facem antrenamente de tipul lui Sylvester Stallone de acum 30 de ani. Am suferit și eu mult acolo, nu are legătură cu fotbalul.

Nu o să mai vezi teren cu zăpadă, pentru că nu începe meciul dacă terenul va fi ca în aceste imagini. În opinia mea, trebuie să te antrenezi în condițiile de joc, există metodologie modernă prin care poți atinge toți parametrii, fără să te duci să alergi pe ciment, cu adidași.

E un team-building bun, e o stare de echipă foarte bună, aici câștigi, dar în rest”, a spus Narcis Răducan, potrivit DigiSport.