În timp ce majoritatea echipelor au preferat un cantonament în Antalya, Dorinel Munteanu și-a ”răsfățat” jucătorii cu antrenamente la munte, mai exact la Vatra Dornei, unde i-a pus să alerge în pantă sau prin oraș.

Fostul internațional român care nu e de acord cu tactica lui Dorinel Munteanu: ”Nu are legătură cu fotbalul”

Narcis Răducan, fost internațional român cu o prezență în echipamentul tricolorilor, dar și fost director sportiv la FCSB, nu e de acord cu tactica lui Dorinel Munteanu și susține că nu le va face bine asta jucătorilor.

De asemenea, Narcis Răducan a evidențiat că fotbaliștii trebuie să se antreneze în parametrii de joc deja existenți, nu în circumstanțe care îi îngreunează

”Eu cred că nu este bună, eu sunt printre cei care au lăudat foarte tare Oțelul și pe Dorinel. Eu cred că nu mai e ok să facem antrenamente de tipul lui Sylvester Stallone de acum 30 de ani. Am suferit și eu mult acolo, nu are legătură cu fotbalul.

Nu o să mai vezi teren cu zăpadă, pentru că nu începe meciul dacă terenul va fi ca în aceste imagini. În opinia mea, trebuie să te antrenezi în condițiile de joc, există metodologie modernă prin care poți atinge toți parametrii, fără să te duci să alergi pe ciment, cu adidași.

E un team-building bun, e o stare de echipă foarte bună, aici câștigi, dar în rest”, a spus Narcis Răducan, potrivit DigiSport.

Lotul celor de la Oțelul Galați pentru cantonamentul de iarnă

Portari: Cosmin Dur-Bozoancă, Relu Stoian, Gabriel Ursu

Fundași: Mihai Adăscăliței, Jonathan Cisse, Ștefan Farcaș (revenit după împrumutul la Unirea Braniștea), Costin Ghiocel, Dragan Lovric, Iustin Neacșu, Andrei Rus, Joao Serrao, Miguel Silva, Francois Yabre, Milen Zhelev

Mijlocași: Ștefan Bodișteanu, Denis Bordun, Juri Cisotti, Vasile Jardan, Frederic Maciel, Răzvan Tănasă, Samuel Teles, Diego Zivulic

Atacanți: George Cîrjan, Kehinde Fatai, Alexandru Pop

Din lotul Oțelului nu face parte experimentatul mijlocaș Ionuț Neagu (34 de ani), care este accidentat.

"Ne cunoaștem foarte bine punctele forte și pe cele slabe și încercăm din răsputeri să întărim echipa pentru meciurile care urmează de la finalul acestei luni încolo. Îmi doresc din partea tuturor să tragă tare la munte, am mare încredere în ei, inclusiv în cei noi care ni se vor alătura", a spus Dorinel Munteanu.