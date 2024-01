Oțelul Galați a plecat în cantonament la Vatra Dornei, iar Dorinel Munteanu a apelat la tehnici clasice. Și-a pus jucătorii să alerge prin oraș și chiar în pantă, pentru a-i pune în dificultate.

MM Stoica a rămas perplex: ”Mamă! Ireal! Senzațional!”

Mihai Stoica, managerul general FCSB, a vorbit despre tehnica de antrenament a lui Dorinel Munteanu și a rămas uimit. A precizat că nu a mai văzut de mult această manieră de antrenamente pe care o practică tehnicianul de la Oțelul Galați.

În speță, oficialul roș-albaștrilor vorbește despre videoclipurile postate pe rețelele social media de Oțelul Galați, în care sunt surprinși jucătorii antrenându-se în Vatra Dornei.

”Mamă-mamă! Asta e ireal! E ireal. Bine, au avut rezultate, au jucat bine... Dar e ireal! Eu mă mir... Senzaţional! Când am văzut un aşa antrenament la noi? Când mergeam la Forban. Din 2004. Dar acolo era zăpadă, adevărat. Nu era foarte mare. Nu trecea niciodată de piept (n.r- râde). Nu ştiai dacă Florentin Dumitru era la antrenament.

Asta e senzaţional... Am auzit multe variante. Nu ştiu daca e ok, dacă nu e ok... Fotbalul se joacă pe verde, pe plat. Ţine chestia asta să poţi să alergi? Ţine? Am mai văzut asta cu alergatul pe pante când eram la juniori.

Arta lui Dorinel e că a făcut o echipă bună fără fotbalişti. Dacă nu-i vezi în trening, nu ştii că sunt fotbalişti. Munteanu zice că vrea două milioane pe Cistotti, dar nu dă nimeni”, a spus Mihai Stoica, potrivit OrangeSport.

Lotul celor de la Oțelul Galați pentru cantonamentul de iarnă

Portari: Cosmin Dur-Bozoancă, Relu Stoian, Gabriel Ursu

Fundași: Mihai Adăscăliței, Jonathan Cisse, Ștefan Farcaș (revenit după împrumutul la Unirea Braniștea), Costin Ghiocel, Dragan Lovric, Iustin Neacșu, Andrei Rus, Joao Serrao, Miguel Silva, Francois Yabre, Milen Zhelev

Mijlocași: Ștefan Bodișteanu, Denis Bordun, Juri Cisotti, Vasile Jardan, Frederic Maciel, Răzvan Tănasă, Samuel Teles, Diego Zivulic

Atacanți: George Cîrjan, Kehinde Fatai, Alexandru Pop

Din lotul Oțelului nu face parte experimentatul mijlocaș Ionuț Neagu (34 de ani), care este accidentat.

"Ne cunoaștem foarte bine punctele forte și pe cele slabe și încercăm din răsputeri să întărim echipa pentru meciurile care urmează de la finalul acestei luni încolo. Îmi doresc din partea tuturor să tragă tare la munte, am mare încredere în ei, inclusiv în cei noi care ni se vor alătura", a spus Dorinel Munteanu.