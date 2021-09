„Cunosc arbitrajul șmecheresc!” Reacție dură a lui Mutu după meciul cu FCSB: „I-am zis: 'Locul tău e la mijloc, de stai lângă mine?'”

Trei înfrângeri și două remize au obținut oltenii în ultimele meciuri, iar situația nou-promovatei nu se anunță a fi una bună. Echipa lui Adrian Mutu se află pe locul 12 în clasament, cu 8 puncte obținute, și ar putea fi depășită de Sepsi și Dinamo, în cazul în care cele două echipe își câștigă meciurile din această etapă.

La finalul meciului, antrenorul a vorbit despre înfrângerea suferită, atacând arbitrajul din această seară. Mutu a reclamat că penalty-ul la Crețu a fost acordat ușor, punctând că îi este cunoscut acest stil de „arbitraj șmecheresc”.

„Mi se pare ridicol ce fac!”

„Tactic, am stat foarte bine, am închis toate culoarele, în afară de șutul lui Cordea, FCSB nu a ajuns la poartă. Un penalty foarte ușor acordat, ca în ultimele șapte meciuri, am văzut că se dau ușor verdicte, dar arbitrajul ăsta șmecheresc, îl știu și eu, am jucat fotbal atâția ani. La 0-0, trebuie să dai penalty când chiar este.

Ne tăia orice fază, când era mingea la noi, imediat oprea. Cunosc arbitrajul șmecheresc, am fost atâția ani în fotbal, în ultimele șapte etape am primit trei penalty-uri, toate date foarte ușor. FCSB, vine după victoria clară cu Dinamo, nu a ajuns la poartă, în afară de CFR, cine ne-a înscris din acțiune?

Probabil că deranjăm. Recunosc acest lucru, recunosc un astfel de arbitraj. Mi se pare ridicol ce fac, bine că nu a dat penalty după ce s-a terminat meciul.

Jucătorii sunt dezamăgiți, își dau și ei seama. Arbitraj șmecheresc, inclusiv al patrulea arbitru, stătea lângă mine, i-am zis: 'Locul tău e la mijloc, nu înțeleg de ce stai lângă mine?' Stătea lângă mine, se uita doar înspre banca noastră.

În seara asta sunt dezamăgit de arbitraj, nu de echipa mea”, a spus Adrian Mutu la finalul meciului.