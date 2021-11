”Încă nu suntem reveniți 100%”. Tănase, după ce FCSB a obținut o nouă victorie în Liga 1

Vicecampioana României a plecat cu toate cele trei puncte de la Ovidiu grație autogolului marcat de Grameni, în minutul 13. Florin Tănase, căpitanul celor de la FCSB, a tras primele concluzii după această partidă.

Florin Tănase, după Farul - FCSB 0-1

"Suntem fericiți că ne continuăm seria victoriilor. Era foarte important să ne apropiem de lider. Am câștigat trei puncte mari aici, la Ovidiu, unde greu se câștigă punct.

Mă așteptam să fie un meci foarte greu, tot timpul când am jucat contra lor, cu domnul Hagi antrenor, a trebuit să alergăm foarte mult, să compensăm prin dăruire. Am avut două șuturi pe poartă, dar am avut câteva situații foarte mari. Au fost pe lângă, milimetric.

Am trecut printr-o perioadă foarte grea, încă nu suntem reveniți 100%. Dar ușor, ușor, cu meciuri, numai așa poți să-ți recapeți forma. Lucrăm foarte bine la antrenament, ne bucurăm că avem această serie. Sperăm să ne apropiem mai mult", a spus Florin Tănase.

În următoarea etapă, FCSB se va deplasa pe terenul celor de la FC Voluntari, echipa care ocupă, după 14 runde, locul cinci, cu 24 de puncte.