„Categoric vrea acolo”. Victor Becali știe unde își dorește Adrian Mutu să antreneze

Victor Becali, suporter al lui Dinamo, acolo unde a evoluat și Adrian Mutu în perioada ianuarie 1999 - iunie 2000, a vorbit despre dorința tehnicianului român de a antrena în Italia.

Impresarul a evidențiat, totuși, faptul că italienii ar dori mai mult un antrenor de aceeași naționalitate, însă există șanse ca un club din Serie A să-l aducă pe Adrian Mutu, mai ales după performanțele pe care le-a avut la Fiorentina sau Juventus.

Victor Becali: „Pentru asta, trebuie să câștige un campionat”

„Eu cred în Mutu. Sigur că în cariera de antrenor nu poți să ai numai urcușuri. Pentru toți antrenorii vine un moment în care o mai iei în jos. Asta e viața. Mutu eu cred că are tot ce îi trebuie. Are personalitate, se poate impune în fața grupului, a avut atâția antrenori mari, nume mari, prezență, prestanță, nume, are toți ce vrei.

(n.r. de ce la Craiova nu i-a mers și la Rapid funcționează?) În primul rând, are o echipă mai bună. Eu, acum, nu vreau să jignesc pe nimeni, dar Rapid mi se pare o echipă mult mai bine organizată și cu mult mai mare potențial. Nu vreau să fie cineva deranjat că nu mă interesează pe mine niciun fel de polemică.

Categoric că își dorește să ajungă în Serie A. Pentru asta, trebuie să câștige un campionat, trebuie să facă un sezon bun în cupe europene. Mutu, în momentul ăsta, este pe un drum foarte bun. Este tânăr, va ajunge să câștige și campionate. Importante sunt cupele europene, să facă o figură frumoasă în cupele europene și nu se știe niciodată. E foarte iubit la Fiorentina. Uite, poate ajunge într-un moment de cumpănă și îl iau. Dar, italienii preferă mai mult de-ai lor”, a spus Victor Becali, potrivit Prosport.

Adrian Mutu, la Rapid

Adrian Mutu a preluat-o pe FC Rapid București la începutul lui martie 2022, a strâns 28 de meciuri și a acumulat o medie de 2.14 puncte, conform Transfermarkt.

În acest sezon, giuleștenii sunt momentan pe poziția a doua în campionat, cu 32 de puncte după 16 etape. Rapid a înregistrat 10 victorii, două egaluri și patru înfângeri.