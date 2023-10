Universitatea Craiova se afla pe locul patru înaintea duelului direct cu FC Voluntari. Cu 22 de puncte obținute în primele 11 etape, oltenii aveau șansa de a se apropria la un singur punct de liderul FCSB. Elevii lui Charalambous conduceau înaintea etapei a 12-a clasamentul cu 26 de puncte.

FC Voluntari avea și ea nevoie disperată de puncte. Cu doar două puncte obținute în ultimele cinci meciuri, formația antrenată de Marin Dună se situează pe locul 12 din 16, cu doar 12 puncte. Doar Poli Iași, UTA, Dinamo și Botoșani au un parcurs mai rău decât Voluntari.

FC Voluntari - Universitatea Craiova 0-0

Oltenii au început excelent partida și au avut ocaziile mari în prima parte a meciului. Mitriță și Koljic l-au pus la încercare în mai multe rânduri pe Fernandez, însă portarul Voluntariului a fost la post.

A doua repriză a început cum nu se poate mai rău pentru Voluntari. Mitriță a obținut în minutul 49 o lovitură de la 11 metri, iar Craiova avea șansa de a deschide scorul pe tabelă. Tot Alex Mitriță a bătut, dar Fernandez a ghicit colțul și a parat lovitura.

”Eu zic că am dominat meciul, ultimele 20 de minute au fost deschise. S-au pierdut două puncte pe mâna mea. Eu am zis să dau tare într-un colț, dar portarul a fost acolo. Pot mai mult. Am avut o repriză bună, dar după penalty am căzut puțin mental. Pot oferi mai mult, dar am avut o perioadă mai rea pentru mine. Cu ratarea penalty-ului am căzut psihic.” a declarat Mitriță la conferința de presă.

Echipele de start:

Voluntari: J. Fernandez - C. Paz, Matricardi, Armaș - R. Boboc, Ricardinho, Voican, Carnat - Rața, Nemec, Dumiter

Rezerve: Vâlceanu - Cocian, Bozickovic, D. Florea, D. Andrei, R. Popescu, Răduț, Crepulja

Antrenor: Ilie Poenaru

Universitatea Craiova: I. Popescu - Căpățînă, Screciu, R. Silva, N. Bancu - Al. Crețu, Kurtic, Houri - M. Danciu, Koljic, Al. Mitriță

Rezerve: D. Lazar - Badelj, Ndong, Al. Mateiu, Ișfan, Baiaram, Roguljic, A. Ivan, Markovic

Antrenor: Dragoș Bon