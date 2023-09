Vicecampioana României a revenit în fotoliul de lider al Superligii României după victoria cu Universitatea Craiova din Ghencea. FCSB a marcat prin Darius Olaru, de două ori, și Risto Radunovic și a depășit astfel înfrângerea cu UTA Arad din etapa trecută, scor 1-2.

La meciul din Ghencea au fost prezente mai multe personalități din lumea sportului, iar o apariție surpriză a fost cea a lui Claudiu Răducanu, fostul jucător al FCSB-ului, care a pășit pentru prima dată în Ghencea după redeschiderea arenei.

Claudiu Răducanu: „Vreau să îi văd jucând aici toate meciurile!”

Claudiu Răducanu a fost impresionat de meciul făcut de FCSB, despre care a spus că va câștiga titlul garantat. Totodată, fostul fotbalist a declarat că, în opinia lui, „FCSB este Steaua”, iar apoi și-a reamintit de perioada în care juca și și-a reamintit și locul în care Gigi Becali a primit actele pentru echipa sa.

„Da, după 15 ani revin în Ghencea și mă bucur foarte mult că au câștigat în seara asta, au meritat, mi-au plăcut foarte mult. Scorul este corect, anul acesta Steaua (n.r. FCSB) va lua campionatul. Nu am recunoscut stadionul, înainte arăta altcumva, acum este unic în România. Bravo lor! Merită, echipa lui Gigi Becali, Steaua București. Este Steaua, adevărata Steaua a lui Gigi Becali, știu foarte bine, am crescut aici, am plecat în fotbalul mare de aici. Știu foarte multe și nu dau eu acum nume. Generalii, ei au semnat cu Becali.

În partea cealaltă, unde era tribuna a doua, toți generalii au semnat cu Gigi Becali. Eu zic că Talpan e băgat la înaintare, nu îl cunosc, vorbește prea mult, dar tot rămâne echipa lui Gigi Becali. 100% vor lua campionatul, merită, la cum joacă Steaua va fi campioană. Olaru și Octavian Popescu mi-au sărit în ochi, au jucat foarte bine.

O să mai vin la meciuri. Vreau să îi văd jucând aici toate meciurile”, a declarat Claudiu Răducanu la finalul meciului.

Extensiv Craiova, Universitatea Craiova, Steaua, Espanyol, Arminia Bielefeld, FC Vaslui, Guangzhou FC, Nea Salamis, Sorrento, Universitatea Cluj, Xazar Lankaran, CF Gava și PSM Makassar sunt echipele pentru care a jucat Claudiu Răducanu.