„A fost o surpriză pentru mine scorul!” Concluziile lui Cristiano Bergodi după prima victorie din sezon la Rapid 

Rapidul a obținut prima victorie din acest start de sezon, impunându-se în deplasarea cu U Cluj .

Dugandzic a deschis scorul înainte de pauză, din pasa lui Cătălin Cîrjan, iar în a doua repriză avantajul a fost dublat de autogolul ghinionist al lui Vătăjelu, care a venit în minutul 62. Tabela de marcaj a fost închisă de Papeau, care a înscris în minutul 73. Astfel, rapidiștii bifează prima victorie alături de Cristiano Bergodi în noul mandat.

Cristiano Bergodi: „Am găsit un lot bun!”

Antrenorul italian a vorbit la finalul partidei, vizibil mulțumit de prestația echipei sale și de cele trei puncte pe care le-au obținut.

„Era un meci dificil, sunt mulțumit de scor, dar a fost o surpriză pentru mine, fără să fiu arogant. Am avut ocazii și în prima repriză, în a doua la fel, apoi băieții au dat două goluri. Au făcut un joc consistent, terenul era greu moale, îi felicit, au jucat bine.

Lucrăm la pressing, din punct de vedere fizic au ținut mai bine controlul meciului, presiunea de sus ne-a mulțumit, le-am cerut să facă pressing, am venit de puțin timp, trebuie să lucrăm mult pentru a îmbunătăți unele lucruri. Sunt mulțumit de jucători, am găsit acest lot, se pare că și sistemul de joc e bun, echipa e bună, ne place, dar nu ne entuziasmăm acum, dar erau foarte importante cele trei puncte.

Scorul e bun pentru băieți, pentru moral. Mie îmi e și frică de echipa asta, sincer, e o echipă bună, care știe cum să joace. Nici de titlu nu trebuie să vorbim, dar nici de un obiectiv, se știe că e presiune, se dorește, e presiune și din partea suporterilor și din partea mea, îmi place să lucrez aici, dar normal că acum nu putem vorbi de obiectiv, importante erau cele trei puncte, nu am luat gol, am dat goluri, am avut și ocazii, e un început bunicel și important să stăm acolo sus.

Nu e doar că îl am pe Iacob pe bancă, îl am și pe Dragoș Grigore, eu sunt mulțumit la fundași, problemă e că nu avem dublură pentru Marko, vom face ceva probabil, dar acum ne mulțumim cu victoria și ne gândim la meciul de vineri cu FC Botoșani”, a declarat Cristiano Bergodi la finalul meciului.

În următoarea etapă, Rapid joacă pe teren propriu cu FC Botoșani. În clasament, giuleștenii se află pe locul al patrulea după primele două etape, dar pot fi devansați de Universitatea Craiova, care urmează să joace cu Oțelul luni seară.

De cealaltă parte, U Cluj are un punct, se află pe locul 12, iar în următoarea etapă joacă în deplasare cu FC U Craiova.